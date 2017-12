Mládenecké partie delfínov

Delfínie samce vytvárajú spojenectvá a koalície, aby zabránili cudzím samcom v prístupe k miestnym samiciam.

5. apr 2007 o 0:00

Akokoľvek nás delfíny skákavé (Tursiops truncatus) priťahujú milým vzhľadom a zjavnou inteligenciou, ich ľúbostný život nepatrí práve k najdecentnejším. V rámci cicavcov mávajú samice zvyčajne pomerne veľkú slobodu voľby pri výbere partnera na párenie. Delfínie samce však na samice tlačia tak, že slobodu voľby nemajú takmer nijakú. De facto ich znásilnia. Ba niekedy sa pre tento účel združujú. Aspoň to vyplývalo z doterajších výskumov.

Svet delfínov je však pestrejší, ako sa zdalo. V časopise Public Library of Science ONE to doložil David Lusseau z Otagoskej univerzity v Dunedine (Nový Zéland) a Dalhousieovej univerzity v Halifaxe (Kanada). Skúmal delfíny v prielive Doubtful Sound oblasti Fiordland na Novom Zélande. Zistil, že v skúmanej populácii samce prekvapivo viac-menej nechali na výbere samíc v ruji, s kým sa budú páriť. Sami o párenie nesúperili, hoci iné spory sa medzi nimi vyskytovali často. Zato sa však spoločne usilovali, aby sa k "ich" samiciam nedostali nijaké samce mimo miestnych. Nepripomína vám to pomery na dedinských tancovačkách? (urb)