Orange predstavil nový paušál 100+XXL

Za 594 korún mesačne s DPH môžu prevolať klienti Orangeu 2 000 minút na volania do siete Orange Slovensko a 100 minút do všetkých sietí v SR a do pevných sietí EÚ.

4. apr 2007 o 15:20 (ik)

Orange Slovensko prináša Paušál 100+XXL, ktorý za 594 korún mesačne s DPH obsahuje 2 000 minút na volania do siete Orange Slovensko, ako aj 100 predplatených minút do všetkých národných sietí a do pevných sietí Európskej únie.

Dve tisíc minút v rámci XXL hovorov môžu klienti využiť na volania na účastnícke čísla v sieti Orange Slovensko každý deň od 18:00 hod. do 8:00 hod., po celý víkend a počas sviatkov aj pred prevolaním predplatených minút. Zákazník dostane v rámci nového paušálu 100 predplatených minút na volania do všetkých sietí v rámci Slovenska a do pevných sietí v rámci Európskej únie. Balík 100 minút sa v čase od 8:00 do 18:00 míňa aj pri volaní do siete Orange.

Paušál 100+XXL si za akciový mesačný poplatok 594 Sk s DPH môžu aktivovať noví a verní zákazníci, ktorí podpíšu Dodatok k Zmluve o pripojení a vyberú si z ponuky akciových mobilných telefónov. Akciový poplatok 594 Sk s DPH je platný do konca roka 2007. Od januára 2008 do konca zmluvnej viazanosti bude mesačný poplatok za Paušál 100+XXL vo výške 660 Sk s DPH. Akciový paušál je možné využívať celých 24 mesiacov od podpisu Dodatku k Zmluve o pripojení.