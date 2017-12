MotorStorm - adrenalínové závody v podaní next-gen

Zbystrite pozornosť, prichádza jeden z mála titulov, kvôli ktorým Sony lanári hráčov z celého sveta ku kúpe ich nového prírastku do rodiny, PlayStation 3. MotorStorm predvádza niečo málo z toho, čoho je nový hardware schopný.

4. apr 2007 o 14:00 Ján Pásztor

GRAFIKA 9 / 10

Už teraz je hádam každému jasné, teda pokiaľ občas sledujete najnovšie informácie z videoherného sveta, že to čo nám Sony predviedlo na E3 spred dvoch rokov, nebolo nič iné, než “renderovaná“ animácia, majúca so skutočným enginom hry MotorStorm spoločný len názov. Posledné dva roky sa tak chlapci z Evolution Studios museli riadne obracať, ich úlohou totižto nebolo len dosiahnutie výbornej hrateľnosti, ale aj úchvatného grafického spracovania, ktoré ak Sony chce uspieť v radoch hráčov, muselo vyzerať prinajmenšom natoľko očarujúcu, aby všetci na dávno vypustený trailer zabudli. Stará pravda, či skôr reklamný slogan z čias PS One, hovorí, “nikdy nepodceňujte silu PlayStation“. Dosiahnuť takúto kvalitu technického spracovania nie je jednoduchá záležitosť a potrvá ešte roky, kým videoherní tvorcovia dokážu z PS 3 vyžmýkať maximum.

MotorStorm však dáva už dnes jasne najavo, že PlayStation 3 ukrýva vo svojich útrobách ohromný potenciál. Samozrejme finálna verzia hry v niektorých pasážach nevyzerá natoľko nádherne ako vyššie spomínaný trailer, no niektoré časti závodných okruhov sa mu nielenže môžu smelo rovnať, ale akoby ho aj predčili. MotorStorm na kvalitnej TV ohromí i tých najväčších skeptikov výkonu nového hardwaru. Skutočné dych vyrážajúce trate, plné i tých najmenších detailov a tiež ako už bolo pred vydaním avizované, kľúčovým prvkom sa v hre stáva rozrývanie bahennej pôdy ťažkými kolesami aut. Tie v hrách nemajú obdobu. Tu však grafické orgie nekončia, hlboká stopa po pneumatike neostane len zárezom na trati, krátko po jej vytvorení doň natečie voda, ktorá sa po dopade slnečných lúčov trblieta sťa malé diamanty. Trate oživujú aj desiatky fanúšikov, rôzne prekážky v podobe vrakov aut a v neposlednom rade aj obrovské zástavy unášané vetrom. Poviete si, čo už len na tom môže byť výnimočné, veď vlajky akejkoľvek veľkosti obsahovali aj iné hry, no vidieť vlajku akoby skutočne utkanú z látky, cez ktorú navyše presvitať pozadie za ňou, sa len tak nevidí.

Zabudnúť nesmieme ani na to najhlavnejšie. Jazdcov, vozidlá a predovšetkým kolízie. Pri náraze o stenu alebo pevnú prekážku dochádza k efektnej kolízii, pri ktorej odlietajú kusy plechu na všetky strany. Obraz sa spomalí a hráč má možnosť ďalej sledovať aj smutný osud svojho jazdca, ktorý vďaka fyzikálnemu enginu Havok preletí dopredu a bezvládne sa kotúľa vpred. Niekedy sa môže stať, že v tom zápale pretekov ho niektorý z ostatných jazdcov prejde kolesami svojho vozidla. O miere detailov hádam nemôže byť ani pochýb, stačí, ak sa pozriete na niektorý z priložených obrázkov. Pri zapauzovaní hry môžete kedykoľvek kamerou prejsť každučký centimeter vozidla, obzrieť poškodenie a mieru zachyteného blata na karosérii.

INTERFACE 8 / 10

Neprajníci hovoria o malom počte ponúk a krátkej výdrži, pravdou však je, že MotorStorm obsahuje síce nie inovatívny, zato ale zábavný systém získavania bodov. Za každé úspešné skončenie závodu získate určitý počet. Body hráč získava za prvé tri miesta. Ich získaním sa automaticky po nahromadení určitého počtu sprístupnia nové herné lístky. Tie slúžia na vyberanie závodov, jeden lístok môže obsahovať až štyri závody, pričom jednotlivé závody v lístku sa sprístupnia až po odohraní predchádzajúceho závodu v danom lístku. Každý lístok je odstupňovaný levelom od jedna po štyri. Čím vyšší level, tým náročnejší závod. Hra taktiež obsahuje akýsi bonusový lístok, ktorý sa odomkne automaticky po získaní všetkých zlatých medailí.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Krátky prehľad trate, už tradičné odpočítanie a závody sa môžu začať. MotorStorm prináša neľútostné a napínavé závody až do samého konca. Jazdci sú niekedy až nezdravo agresívni, čo pretekom dodáva šťavu, ale poďme nato postupne. Hra ponúka sedem rozličných kategórii, pod ktorými nájdeme konkrétne vozidla na výber. Hráč si môže vybrať od najmenších, medzi ktoré patrí motorka, až po tie najväčšie akými sú nákladné ťahače. Mnoho okruhov má už vopred pre hráča definované, z ktorej kategórie si bude vyberať, no následne v preteku sa môžu objaviť aj ostatné vozidla z iných kategórii. Čím sa k slovu dostáva povrch trate. Každá z trati obsahuje hneď niekoľko a rôzne vozidlá na nich reagujú odlišne. Nájsť si správnu cestu je mnohokrát kľúč k víťazstvu.

No vari najväčším pôžitkom je uháňať veľkou rýchlosťou po boku ostatných. Vidieť ako sa každý stoj čo stoj prediera dopredu, naráža, či vybuchuje priamo pred vašimi očami a že je jazdcov stále neúrekom na trati, na to sa môžete spoľahnúť. Jazdia sa väčšinou tri kolá proti desiatim až pätnástim oponentom. Vzhľadom na povrch trate reagujúci v reálnom čase na kolesá vozidiel, ako aj na ich ulomené časti sa stáva každé kolo unikátnym zážitkom, ktorý v kombinácii s atmosférou závodov predstavuje lákadlo, ktoré až čas ukáže, či našlo skutočnú odozvu u hráčov. Nakoniec, keď už vyčerpáte všetky herné možnosti, alebo kedykoľvek počas hry, môžete okúsiť funkčnosť pohybového senzoru zabudovaného v ovládači, rozhodne si naň treba zvyknúť, čo chvíľku potrvá, no zábavy si s ním užijete viac, než si dokážete predstaviť. Nehovoriac o pohľade na priateľov, ktorí vás navštívia a bezradne s ním budú ovládať hru akoby sa predtým spili do nemoty.

MULTIPLAYER 6 / 10

Prostredníctvom online podpory pre dvoch až dvanástich hráčov súčasne sa k slovu dostáva aj online podpora. Zatiaľ môžeme len dúfať v čo najskoršie obohatenie tejto ponuky, ako aj o vyriešenie niektorých problémov súvisiacich s touto službou, medzi ktoré patrí napríklad nutné vchádzanie do každej miestnosti, aby tak hráč zistil, či sa môže do daného závodu zapojiť alebo nie. Rozhodne však ide o značný krok oproti možnostiam PS 2. Online služba PS 3 je zatiaľ v plienkach, no časom i ona rozkvitne do krásy. Dúfajme. MotorStorm žiaľ neobsahuje split-screen.

ZVUKY 7 / 10

K zvukovým efektom hádam ani nie je čo dodať, počujete ako hlasné trúbenie nákladných ťahačov, tak aj motor auta či predieranie sa blatom. Osobité miesto majú kolízie, pri ktorých sa čas spomalí a hráč má možnosť počuť tlak nárazu, no predovšetkým vidieť odlietajúce časti zničeného vozidla.

HUDBA 8 / 10

Musím sa priznať, nikdy som nebol fanúšikom “drsnej“ hudby, neviem prísť na chuť kriku považovanému za spev a až do príchodu MotorStorm mi v hrách prekážal. Veď si len zoberme ako príklad skladby volené v menu v hre Fight Night. Avšak v prípade MotorStorm som zmenil názor. Soundtrack hry sa skladá zo známych pesničiek od známych kapiel, medzi ktorými nájdeme Breed od Nirvany či Before I Forget od Slipknotu. Jej vynikajúce zladenie s dianím na obrazovke doslova nabudí hráča k agresívnemu spôsobu jazdy a k vychutnaniu závodov ako ešte nikdy predtým.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Rýchlosť, agresivita ostatných jazdcov, nebezpečné okruhy, prekážky na trati a široká paleta rôznych typov závodných vozidiel stojí ako neprekonateľná prekážka k dosiahnutiu prvého miesta. MotorStorm nie je žiadna “oddychovka“, vyššie spomínané rozdelenie závodov do herných lístkov označených levelom predstavuje zároveň akýsi výber obtiažnosti. Osvojením si základov by nemalo spôsobovať väčšie problémy s vyhrávaním, no s postupným napredovaním sa obtiažnosť začne krok po kroku zvyšovať. Jazdci sa stanú agresívnejšími a začnú i častejšie využívať boost. Urobiť chybu však môžu rovnako ako aj vy a tak ani rozčapenie sa na skale v poslednom kole nemusí automaticky znamenať prehraný závod. Ostatní jazdci blokujú a narážajú nielen do vás, ale aj navzájom medzi sebou. Každá z tratí navyše obsahuje viacero povrchov, asfaltu čakajte najmenej, zároveň však cez každú z nich vedie niekoľko ciest k cieľu. Vyberte si nesprávnu a povrch trate vám vzdiali prvé miesto každým prejdeným metrom viac a viac.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8,5 / 10

Napriek všetkému má aj MotorStorm svoje chyby, hra obsahuje len jeden jediný mód pre jedného hráča, taktiež nie sú nikde parametre jednotlivých vozidiel, no zdá sa, že tvorcom išlo predovšetkým o čistý adrenalínový zážitok z hry, čo sa im aj nakoniec podarilo. MotorStorm prináša skutočný next-gen zážitok, aký by pri výkone predchádzajúcej generácie konzol nebol možný. Xbox okupuje miesto v mojej poličke už niekoľko mesiacov, rukami mi na túto platformu prešlo viacero výnimočných hier, vrátane mnohými ospevovaného Gears of War, no až s príchodom MotorStorm som nadobudol dojem výraznejšieho pokroku vpred, pokroku, ktorý neprináša ani skvelá grafika, hudba či multiplayer, ale pokroku v oblasti herného zážitku. Ak ste doposiaľ váhali nad kúpou PlayStation 3, viac už nemusíte. Mnohí hovoria o MotorStorm ako o hre na víkend, mne však hra zakotvila v mechanike takmer od jej vydania.