Internetisti sú trpezliví

Vedcov prekvapilo, že ľudia na internete dočítajú dlhé texty častejšie než v novinách.

4. apr 2007 o 0:00 (tb, reuters)

Prekvapujúci výsledok priniesla prvá veľká medzinárodná štúdia, ktorá porovnávala spôsob čítania správ v papierových novinách a na internete. Podľa správy floridského inštitútu Poynter je pri čítaní papierových novín len 62 percentná pravdepodobnosť, že čitateľ text, ktorý začal čítať, dočíta až do konca. Na internete však ľudia do konca dočítajú až 77 percent textov. Toto zistenie je v rozpore s doterajším predpokladom, že pri vnímaní správ na webe sú ľudia oveľa netrpezlivejší a rýchlejšie strácajú záujem o to, čo ich okamžite neupúta.

Štúdia sa uskutočnila formou sledovania pohybu očí čitateľov cez videokameru, zúčastnilo sa na nej takmer šesťsto ľudí.

Sledovaním pohybu očí vedci zistili napríklad aj to, že kým v papierových novinách čitatelia najskôr pozerajú na titulky a fotografie, na internete ľudia hľadia v prvom rade na navigačné prvky a grafické upútavky.