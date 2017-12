Samsung akceleruje megazoom priemyselných kamier

Zdá sa, že éra megazoomu prichádza i do segmentu priemyselných kamier. Samsung uviedol na trh novinku, ktorá je vyzbrojená 32 násobným optickým zoomom, ktorý je doplnený o 10 násobné digitálne približovanie. Ide o prvú kameru na trhu, ktorá ponúka takéto

parametre.

Kamera SCC-C4307 je vybavená dvojicou automaticky prepínaných snímacích režimov. Kým prvý z nich sa snaží reprodukovať obraz za denného osvetlenia, druhý bojuje s monitorovaním priestorov v noci. Digitalizáciu obrazu zabezpečuje 1/4” Ex-view HAD CCD čip, ktorý je vybavený technológiou zaisťujúcou široký dynamický rozsah. Znamená to, že ak sa na scéne stretne ostré svetlo s tmavými tieňmi, obe časti zostanú detailne prekreslené. To je obzvlášť dôležité ak je prítomné protisvetlo, alebo smerom k objektívu útočník nasmeruje intenzívny zdroj svetla.

Výrobca tvrdí, že možnosti zoomu sú natoľko intenzívne, že živý dohľad dokáže na zázname odhaliť také drobné detaily, ktoré súčasné kamery ponúknuť nedokážu.

Viac: http://www.gizmag.com/go/7052/