Skladby z iTunes Store prehráte i v iných prehrávačoch

V internetovom obchode iTunes Store sa dejú zmeny. Hudobné nakladateľstvo EMI sa rozhodlo, že všetky skladby ktoré do obchodu poputujú budú distribuované bez mechanizmov zaisťujúcich ochranu autorských práv. Zrušenie DRM znamená, že ich budete môcť prehrá

3. apr 2007 o 10:20 Milan Gigel, (mg)

vať i v iných prehrávačoch.

Skladby od EMI sú distribuované vo formáte AAC s 256 Kbps bitratom za 1,29 dolára. Do konca roku 2007 by v tomto formáte mala byť distribuovaná viac ako polovica skladieb. Ak ich chcete nahrať do svojho vreckového prehrávača, dôležité je, aby AAC formát podporoval. Manažment Apple začína chápať, že kto sa uzavrie, ten zvyčajne prehráva.

V súčasnosti si s takýmito súbormi hravo poradia Walkman prehrávače od SONY, problémy nemá ani Nokia, Sandisk, Philips či Microsoft. V prípade ostatných výrobcov je vhodné pravidelne sledovať aktualizácie firmvéru, pretože mnohé čipy používané pri ich výrobe majú dostatočný potenciál na to, aby si s týmto formátom poradili.