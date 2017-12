Notebook poslúži (nielen) ako peňaženka

CardBus či ExpressCard slot notebooku je možné použiť na čokoľvek. Ak v ňom práve nemáte zasunutú dátovú kartu, ktorá vám otvorí cestu k mobilnému internetu, pravdepodobne je v ňom zasunutá záslepka. Môže však poslúžiť i inak.

3. apr 2007 o 10:12 Milan Gigel, (mg)

Používatelia veľmi často upravujú záslepku tak, aby sa dali do nej vložiť pamäťové karty. Bez ohľadu na to s akým formátom pracujete, do plastovej klietky je možné vložiť 3-5 pamäťových kariet ktoré máte neustále pri sebe. Nemusíte ich hľadať pod hŕbou papierov na stole či po zásuvkách – viete vždy kde ich nájdete.

Nájdu sa i takí, ktorí si z rozširujúceho slotu spravia peňaženku. Ak veľa cestujete a chcete mať istotu že nezostanete „bez koruny“ ak vás šikovný vreckár odbremení od peňaženky, môžete si na záslepke vytvoriť puzdro, do ktorého uložíte peniaze. S umiestnením kreditky však nepočítajte.

Na nápaditosť používateľov sa čoraz častejšie sťažujú servisné strediská. Vynaliezavosť nemá hraníc a nie každý počíta s tým, že ukryté cennosti je potrebné bez problému vytiahnuť von. Ak sa záslepka zasekne, bez rozobratia notebooku neuspejete.