USB kľúč, ktorý prezlieka kabáty

Ak sa rozhodnete pre kúpu USB kľúča, neznamená to že ho po celý rok budete musieť nosiť vo vrecku v šate, ktorý vám padol do oka v momente výberu. Greenhouse ponúka novú kolekciu kľúčov s názvom PicoBit, ktoré sú nielen dostatočne útle na to aby neprekáža

3. apr 2007 o 7:10 Milan Gigel, (mg)

li, ale dokážu prezliekať kabáty kedy si len zaželáte. USB kľúč zapuzdrený v kovovom tele hravo vkĺzne do ľubovoľného z plastových krytov, ktoré sú súčasťou dodávky. Voliť môžete medzi niekoľkými farebnými variantmi a nič nebráni tomu, aby ste si ich prispôsobili svojmu vkusu airbrushom alebo akoukoľvek inou umeleckou technikou. V pondelok konzervatívnym obchodníkom, v utorok nezviazaným športovcom a v sobotu možno vášnivým golfistom – váš USB kľúč môže byť všetkým. PicoBit je na trh dodávaný v kapacitách od 256 megabajtov po 1 gigabajt a v štandardnej výbave ponúka 6 rôznych krytov. Výrobcovia notebookov by sa mohli inšpirovať...