Nokia Siemens Networks očakáva tento rok mierny rast na trhu

2. apr 2007 o 15:55 SITA

HELSINKI 2. apríla (SITA, AP) - Spoločnosť Nokia Siemens Networks v pondelok informovala, že v tomto roku očakáva na trhu iba mierny rast. Spoločný podnik spoločností Nokia a Siemens, ktorý začal svoju činnosť 1. apríla tohto roku, tak znižuje predchádzajúce odhady. Počas posledných mesiacov sme zaznamenali náznaky spomalenia v niektorých regiónoch, uviedla firma. Následkom toho v súčasnosti spoločnosti Nokia a Nokia Siemens Networks upravujú tohtoročné vyhliadky pre trh s mobilnými a pevnými telekomunikačnými sieťami.

V novovzniknutej joint venture budú mať fínska Nokia a nemecký Siemens rovnaký 50-percentný podiel. Spoločnosť Nokia Siemens Networks so sídlom vo Fínsku a s regionálnym centrom v Mníchove by tak chcela konkurovať švédskemu výrobcovi telekomunikačných zariadení Ericsson. Nokia zahrnie finančné výsledky spoločného podniku do svojich konsolidovaných údajov od 1. apríla.

Nokia predáva mobilné telefóny v 130 krajinách, pričom zamestnáva 68 tis. ľudí. Počet zamestnancov Siemensu predstavuje viac ako 460 tisíc