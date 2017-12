Až 4 z 10 detí na Slovensku od 12 do 15 rokov dostalo aspoň raz vulgárnu sms

Až štyri z desiatich detí na Slovensku vo veku 12 až 15 rokov dostali už niekedy esemesku s vulgárnym obsahom. Vyplýva to z prieskumu agentúry TNS AISA Slovakia z konca minulého roka.

2. apr 2007 o 14:20 TASR

Bratislava 1. apríla (TASR) - Podľa neho 60 percent našich detí vo veku od 8 do 15 rokov používa mobilný telefón. A každé druhé z nich si ho nevypína ani počas vyučovania.

Najčastejšie dostávajú deti mobilné telefóny ako darček od svojich rodičov zhruba vo veku desať rokov. Podľa prieskumu to pre ne predstavuje slobodu, pocit bezpečia a istoty ale aj dôležitý zdroj zábavy. Podľa Evy Smikovej z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave neexistuje veková hranica, v ktorej sa už dá odporučiť používanie mobilu. "Ak ho má dieťa naozaj len na to, aby informovalo rodičov, že niekde došlo v poriadku, tak je to determinované technickou schopnosťou dieťaťa použiť ten mobil," dodáva Smiková.

Bohužiaľ, deti ho využívajú aj na iné účely. Prieskumy hovoria, že až 14 percent detí použilo niekedy mobil na získanie ťaháku pri písomke. Podľa niektorých učiteľov si pomocou hands-free vzájomne radia bez toho, aby si to vyučujúci všimol.

S rozvojom mobilnej technológie sa však vyvinul aj nový spôsob jeho "využitia" tzv. mobilná šikana a mobilová agresia. Ide o situácie, keď spolužiaci obťažujú vyhliadnutú obeť výhražnými esemeskami alebo násilie voči nej nahrávajú na mobily a záznamy šíria ďalej. Podľa informácií získaných z internetu sa učitelia a psychológovia domnievajú, že takéto nakrúcanie násilníckeho správania podnecuje ďalšie násilie a tiež súťaž medzi žiakmi, komu sa podarí získať šokujúcejšie zábery.

"Ak má niekto prirodzené sklony k agresii, tak mobil využíva aj na to. Ale netvrdila by som, že deti páchajú agresivitu len kvôli tomu, aby si ju mohli nahrať na mobil a poslať ďalej," konštatuje Smiková.

O tejto forme šikany sa zatiaľ najčastejšie hovorí vo Veľkej Británii. Tamojšie prieskumy hovoria, že každé siedme dieťa priznalo, že už niekedy dostalo od spolužiaka výhražnú esemesku.

Na stále pribúdajúce mobilové násilie zareagoval jeden zo slovenských operátorov, Orange Slovensko. Podľa Richard Fidesa z Odboru komunikácie si firma uvedomuje riziká súvisiace s používaním mobilov deťmi a koncom apríla plánuje spustiť informačnú kampaň. "Zameriame sa v nej nielen na deti, ale aj rodičov a učiteľov, ktorí môžu do veľkej miery ovplyvniť, ako ich deti a žiaci mobilné telefóny používajú," dodal Fides.

Smiková nepovažuje za opodstatnené paušálne zakázať používanie mobilov v školách tak, ako to urobilo napríklad Grécko. "Neviem si predstaviť následný postih. Nebolo by to totiž úmerné napríklad dvojke zo správania. Asi je to len o komunikácii medzi učiteľmi a žiakmi," argumentuje Smiková.