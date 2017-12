Optické káble nahradia hadičky s pivom

Multimediálny obsah prenášaný internetom vyburcoval výrobcov sieťových zariadení natoľko, že sa opäť pustili do skúmania optického prenosu dát. Firma Cisco Systems objavila riešenie, prostredníctvom ktorého je možné prenosovú rýchlosť zvýšiť tisícnásobne.

1. apr 2007 o 0:00 Milan Gigel, VTIPÁLEK APRÍLOVÝ

Objav vznikol náhodou. Pri oslave vo vývojárskom laboratóriu sa prevrhla prepravka s pivom a to zatieklo do novo vyvíjaného optického materiálu. Keďže nováčik sa svojim kolegom nechcel so spôsobenou škodou priznať, svoju nešikovnosť udržal v tajnosti až dovtedy, kým netradičná anomália nespôsobila rozruch. Akcelerované fotóny prechádzali pivom kontaminovaným materiálom tisícnásobne rýchlejšie ako doposiaľ.

Ak by Frank Kessinger dodnes mlčal, nikoho by nenapadlo naplniť hadičky pivom a použiť ich na prenos dát. Technológia prekvapuje svojou nízkou nákladovosťou a očakáva sa, že masová výroba by mohla byť spustená v priebehu dvoch rokov. Vedci privolaní na pomoc z potravinárskeho priemyslu pracujú na tom, aby vyvinuli taký druh piva, ktorý nepodlieha skaze ani v prípade, že sa do zlatistého moku dostanú baktérie, ktoré tam nepatria. Druhým problémom je alkoholová závislosť. Chorý človek v núdzi by mohol „optickú hadičku“ využiť na uhasenie svojich potrieb.

Zatiaľ nie je zrejmé ktorý pivný gigant bude poverený varením nového dátového nosiča, isté však je, že vlády krajín budú musieť upraviť svoje zákony o dani z liehu. Nealkoholické pivo totižto vo výkonových testoch v žiadnom prípade neexcelovalo.