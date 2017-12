Nástupca Visty bude dostupný zadarmo

Microsoft na dnešnej mimoriadnej tlačovke oznámil, že Vista bude posledným operačným systémom, za ktorý bude potrebné zaplatiť. Jeho následník s kódovým označením Dominator bude dostupný zadarmo prostredníctvom internetu i na DVD nosičoch.

1. apr 2007 o 0:00 Milan Gigel, VTIPÁLEK APRÍLOVÝ

Manažment spoločnosti týmto rozhodnutím reaguje na neriešiteľný problém počítačovej kriminality a neustále sťažnosti zákazníkov na kvalitu produktov. Vládne inštitúcie viacerých krajín Microsoftu pohrozili, že bezpečnostnú chybu systému je možné chápať ako reklamačný nárok zákazníka pri ktorom musí chybu na vlastné náklady odstrániť výrobca produktu. To by znamenalo značné personálne náklady na špecialistov v teréne, ktorý by priamo v domácnostiach a podnikoch aktualizovali aplikácie klientom.

Nový systém Dominator by sa mal na trhu objaviť už v prvom kvartáli roku 2009. Microsoft aktívne prijíma vývojárov z konkurenčných projektov, aby v šibeničnom termíne uskutočnil všetky potrebné prípravy.

Zaujímavosťou je, že legálni zákazníci systémov XP a Vista, ktorí premigrujú na novú bezplatnú platformu získajú bezplatnú inštaláciu kompletného kancelárskeho balíka ako vďaku za to, že sa vzdávajú svojich reklamačných nárokov na chyby, ktoré sa v ich systémoch v minulosti objavovali.