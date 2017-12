God of War 2 - krvavý boj s bohmi

Tam, kde je bohovia držia ochrannú ruku nad svojim národom, kde sa stretáva múdrosť a krása, práve tam sa objavila najväčšia škvrna zahanbujúca božskosť všetkých – Kratos.

2. apr 2007 o 9:10 Ján Kordoš

Najprv bude najlepšie pozrieť sa do minulosti, ktorá je skutočne krásna. Určite aj preto, že pred pár rokmi sme boli mladí, plní elánu a krásu sme mohli rozdávať. Nie, že by sa to zmenilo, ale s God of War dostali hry všeobecne (teda nielen na PS2) akoby nový rozmer. Po prvom pohľade na screenshoty sa totiž každému môže Boh Vojny javiť ako obyčajná akčná hra z pohľadu tretej osoby, kde ľudská postavička bez pigmentu a s podivným červeným tetovaním cez tvár roztáča krvavý kolotoč v gréckom prostredí. Prvý pohľad bez akéhokoľvek kontaktu s realitou. Lenže po prvotnom znechutení jednoduchého žánrového zaradenia spadla sánka nejednému hráčovi, ktorý sa od hrania nedokázal odtrhnúť. Primitívny koncept totiž získaval obrovské plus jednoduchým ovládaním, ktoré v kombinácii s neskutočnou grafikou a epickým príbehom, robil divy. Navyše všetky tieto drobnosti len nahrávali famóznej hrateľnosti, ktorá svojou chytľavosťou zlákala takmer každého. Áno, tieto slová by sa nádherne slnili v nejakej tlačovej správe k pokračovaniu, lež sveta skúsení už dobre vedia, že je zbytočné ich rozvíjať a všetci urobia najlepšie, ak si krvavý kolotoč sami vyskúšajú.

S ohláseným pokračovaním sa mnoho hráčov začalo radovať a nikoho netrápilo, že druhý diel pobeží na zastarávajúcej PS2. Výčitky v oblasti grafického spracovania môžete hodiť bokom, budeme sa im ešte venovať, najprv však k pozadiu. Nie k tomu nádhernému vašej priateľky, ale príbehu, ktorý je napriek akčnému zameraniu vskutku podmanivý. Zamerania sa na gréckych bohov môže niekomu vmiesť slzy do očí, pretože svojou rozprávkovosťou nemôžu zaujať, no vývojári zo Sony Santa Monica obrátili niektoré poznatky naruby, do hlavnej úlohy hodili krutého vraha Kratosa, ktorého nesmrteľnosť a osud nútia páchať tie najhoršie zverstvá. Zápletka sa odvíja od posledného dobrodružstva, takže po strate manželky a dieťaťa (padli práve Kratosovou rukou) bol hnev hlavného hrdinu možno oprávnený a rozhodol sa postaviť bohom.

V momente, kedy sa Kratos ocitá na chladnej dlažbe, sa spúšťa demoverzia a okamžite po niekoľkých sekundách sa objavuje trojica protivníkov a malá nápoveda, čože má hráč stláčať, aby sa v krvavom tanci na podlahe objavili mŕtve telá slabších bojovníkov. Jednoduché ovládanie postavy bez nezmyselného natáčania kamery do absurdných uhlov sadne každému hráčovi, navyše nespôsobí nevoľnosť neustálym kmitaním a zmenou pohľadu. Na útok vám postačia dve tlačidlá, pričom kombinovaním s ďalšími vytvárate úchvatné série výpadov, do ktorých je problém nezamilovať sa. S ohnivými mečmi na reťaziach (môžete ich tým pádom hádzať alebo sa dokonca Indiana Jonesovským spôsobom dostať cez priepasť) sa dajú jednoduchou kombináciou stvárať skutočné zverstvá, že i tepovanie gaučov po vydarenom večierku nemá šancu. Akonáhle pristúpite na tento jednoduchý koncept hrania, začnete si všímať aj ďalšiu dôležitú vec: nechodíte neustále v nekonečných labyrintoch, ale počas hrania nachádzate pomerne často logické hádanky. Jednoduché, ba priam až primitívne ako napríklad posúvanie škatúľ. Niekomu to môže pripadať ako zbytočné kúskovanie akčnej atmosféry, no v prípade God of War 2 (a rovnako i u predchodcu) tomu tak rozhodne nie je.

Počas hrania demoverzie sa po celý čas otriasala budova – Aténa oživila obrovského kolosa, prvého z bossov, ktorý netrpezlivo čaká krvou postriekanú tvár. Na gigantickú kamennú sochu natrafíte na viacerých miestach a v každom pohľade na ňu oceníte jej pompéznosť. Bežní protivníci vám veľkú ujmu na zdraví nespôsobia, no i tak sa musíte zaoberať obyčajnými vojakmi, ktorých na vás v niektorých momentoch kolos hádže. Niektorí síce tento pád neprežije a torzá tiel pokrývajú chladné kamene, no práve to umocňuje dojem z nadradenosti bohov. Neváhajú položiť život svojich veriacich pre vlastné sebecké ego. Kratos síce taktiež zabíja po stovkách – a skutočne brutálnym spôsobom. Filozofické otázky o morálke necháme bokom – pri pohľade na vyvrátené vnútornosti, mozgy stekajúce zo stien, rozdrobené kosti a všade striekajúcu krv sa ani inak nedá. Samozrejme, God of War 2 je krvavá hra, plná násilia – jednoducho pre dospelých.

Na pokračovanie by toto všetko stačilo. Pri spomienkach na Fallout, kde by bežný človek medzi prvým a druhým dielom hľadal rozdiely márne, sa úspešný koncept dá chladne okopírovať bez ujmy na hráčovej obľúbenosti. Lenže Kratos by sa s kozmetickými zmenami neuspokojil a na rad prichádza rad noviniek. V prvom rade si Kratos zalieta. Dobre, dobre, už padal voľným pádom zo svojho trónu a nie raz bol odhodený, avšak tentoraz to bude let ovládateľný a hráčmi istotne obľúbený. Dopravným prostriedkom sa stane bájny Pegas, ktorého plachtenie má ten správny božský tón a svojou zlatistou farbou a mohutnosťou dáva hráčovi pocit istoty a bezpečia. Možno aj sucha, ale to, že je God of War krvavý, nemusí zachádzať až do takých detailov. Ďalším zastavením sú nové zbrane. Kladivo efektne roztlčie nejednu neposednú hlavičku, no najvýznamnejšou sa rozhodne stane luk. Kratosa tak budeme môcť popísať ako Amora s mierne sadistickými sklonmi: reťazami vyhodí nepriateľa do vzduchu, prešpikuje ho niekoľkými šípmi a na zemi dorazí v efektnom kombe. Vyznieva to síce morbídne, avšak do bojov prevŕtaným prostredím sa (chvalabohu nie samoúčelná) brutalita výborne hodí.

Po niekoľkonásobnom zahraní demoverzie môžem prehlásiť niečo, čo sa do editoru ťažko vkladá: God of War 2 vyzerá lepšie ako niektoré next-gen projekty! Samozrejme, nebudeme sa kochať vysokým rozlíšením, avšak všetko ostatné je dokonale prepracované. Z prostredia dýcha život, každý predmet, každá textúra pôsobí prirodzene, architektúra úrovní je zásobovaná na prvý pohľad obyčajnými, no vyšperkovanými chodbami, ktorá sa pravidelne mení s monumentálnou scenériou. A práve tá vám dá pocítiť drobnosť ľudského tela. Navyše sa dá na každú scénu pozerať: len tak sa zastaviť, rozhliadnuť sa a užívať si. Nebolo by problémom väčšinu lokácií jednoducho vygrabovať a uložiť si ako pozadie do Okien. Kombinácia farebných odtieňov je vždy zameraný na určitú, pre prostredie charakteristickú, farbu. Zanedbateľná maličkosť? Ani by som nepovedal, s atmosférou to totiž dokáže divy. Všetko, čo sa vám snažím naznačiť sa dá jednoducho zhrnúť: nie je next-gen to, čo beží na viac ako tisíc riadkoch obrazovky. Tvorcovia žmýkajú z Playstation 2 posledné kvapky výkonu a kde to začne škrípať, použijú fantáziu a radšej uberú predmetov, aby detailnosť a nasvietenie scény zostalo famózne. Berie to dych, zastavuje sa nad tým rozum, ale v Santa Monice dokážu divy. Ako posledný dôkaz berte to, že som prestal hrať hry na PS3, pretože scenéria God of War 2 ma jednoducho uchvátila viac.

Záver? Čakáte, že vám prezradím aspoň jeden jediný zápor, ktorý by nemal navnadiť aj toho najposlednejšieho v zadnom rade? Krv, nenávidený žáner. Len tieto dve veci vás môžu odradiť. Sú to však také malichernosti, nad ktorými som sa ja osobne ani nepozastavoval. Preto si len smutne vzdychnem a spustím si demo odznovu.