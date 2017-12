Testovali sme Playstation 3

Predstavovať vám novú konzolu Playstation 3 od Sony sa môže niekomu zdať ako zbytočnosť. Už sme vám totiž priniesli článok o parametroch a prvom pohľade na tento skvostný kúsok. Lenže je rozdiel medzi prvým pohľadom a týždenným testovaním.

23. mar 2007 o 7:00 Ján Kordoš

PRVÝ POHĽAD

Už na prvý pohľad rozhodne zistíte, že ide o next-gen so všetkým, čo k tomu patrí. Hlavne veľkosťou a samozrejme aj váhou.

ČO JE VO VNÚTRI



GAMEPAD SIXAXIS



Druhou (a podľa mňa osobne nie poslednou) vadou na kráse je absencia vibrovania. Síce sa niečo už šušká o novom gamepade, za ten si však samozrejme budete musieť zaplatiť a vrátenie všetkých fľašiek do potravín na to stačiť určite nebude. Sixaxis je síce vďaka tejto absencii omnoho ľahší ako predchodca či dokonca ako všetky ostatné ovládače, ale hráč tak nemá ten správny pocit pri hraní, ktorý dokáže simulovať vhodne zvolené vibrovanie. Je len otázkou vkusu, či sa vám Sixaxis páči alebo nie. Pre mňa predstavuje zastaraný koncept, ktorý mohol byť nahradený niečím oveľa príťažlivejším. Navyše je ergonómia tohto ovládača minimálna. Gamepad je príliš malý, nedá sa poriadne uchopiť do rúk, nedá sa pevne držať a pri dlhšom hraní zamrzí absencia špeciálnych vrstiev, zabraňujúcim šmýkaniu. Už dlhšiu dobu všetci hráči plakali nad ďalšími problémami, ktoré sa vôbec nevyriešili. Analógové klobúčiky zostali pri starom, nemajú priehlbinky, takže sa z nich prsty často šmýkajú. To isté sa dá povedať aj o tlačidlách L2 a R2, ktoré sú síce mohutnejšie, avšak vypuklé do nesprávnej strany, takže pri dlhšom držaní sa stáva hranie utrpením. Stačilo sa pozrieť na konkurenčný Xbox 360 ovládač, ktorý momentálne nemá konkurenciu a padne do ruky ako uliaty a jeho masívnosť nikomu neprekáža, pretože vyhráva nad ergonómiou.

Aby to však nevyzeralo tak, že Sixaxis je nepodarkom, musím spomenúť ovládanie cez motion (pohybový) senzor, ktorý umožňuje ovládanie hier pomocou nakláňania. Sony hovorí optimisticky o 6 osiach (odtiaľ názov Sixaxis), ale pokiaľ ma moje vedomosti neklamú, Sixaxis zvláda pohyb len v troch osiach – hoci v kladnom i zápornom smere, stále ide o jednu a tú istú os. Po prvých nepodarených pokusoch o zvládnutie tohto ovládania mu príde určite každý na chuť. Ovládať vozidlo v MotorStorme akoby volantom (uchopíte ovládač tak, akoby ste držali volant) je jednoducho úžasné a za toto si zaslúži Sony obrovskú pochvalu. Zatiaľ síce nie je veľa hier, kde by sa táto možnosť ovládania dala naplno využiť (ďalším je napríklad Lair, ktorého demoverzia nemala chybu), ale všetko je to len otázka času. Ďalším bonusom je prítomnosť tlačidla s logom Playstation umiestneným v strede ovládača rovnako ako v prípade Xboxu 360. Medzi jeho možnosťami je nielen vypnutie hry, ale aj samotnej konzoly, čo je neoceniteľný klad.

PRVÉ SPUSTENIE



6 otázok na Andreja Dulu (trade marketing manager Sony pre SR a ČR 1. Ako dlho sa vy osobne pohybujete v hernej brandži a kedy ste sa po prvýkrát stretli s hernou konzolou PlayStation?

Ako hráč prakticky od útleho detstva, cez ZX Spectrum, Atari, PMDčko, cez prvú 286 a následne k PlayStation približne v roku 1996. Profesionálne v PlayStation pôsobím už niečo viac ako dva roky. 2. Ktorá z herných konzol konkurencie vás najviac zaujala, vlastnili alebo vlastníte niektorú z nich?

Konkurečnú konzolu nevlastním, ale niektoré som už samozrejme vyskúšal napríklad na E3 alebo v predajniach. Z profesionálneho hľadiska sa samozrejme zaujímam o obe, nemôžem však povedať, že by ma niektorá z nich zaujala viac ako PlayStation 3. Vieme, že problémom slovenského trhu sú “pirátske kópie“ originálnych hier. Ako sa k tomuto problému stavia Sony Slovakia?

V rámci našej protipirátskej agendy pripravujeme presné postupy a spolupráce s agentúrami, ktoré sú naplánované na spustenie už od apríla tohto roku a verím, že výsledky sa okamžite dostavia. O presnom postupe budem samozrejme informovať. 4. Vidíte v nových konzolách Xbox 360 a Nintendo Wii vážnu konkurenciu?

Ohrozia doposiaľ dominantné postavenie PlayStation na trhu? Myslím že vďaka dlhodobej prítomnosti PlayStation na Slovenskom trhu a vďaka uvedeniu PlayStation 3 svoju pozíciu ešte posilníme. 5. Pripravuje Sony v oblasti online služieb lokalizačnú podporu pre slovenskú a českú republiku?

Samozrejme, je našim cieľom do blízkej budúcnosti. Presný dátum však zatiaľ nemôžem potvrdiť. 6. Ako vnímate budúcnosť herného trhu u nás?

Zložitá otázky, ale úplne v krátkosti bude určite konzolové hranie naberať na význame na úkor hrania na PC, tak ako je tomu v ostatných krajinách sveta, kde sú trhy rozvinutejšie. Za hry.sme.sk sa pýtal Ján Pásztor

Hlavné menu sa načíta pomerne rýchlo a majitelia Playstation Portable ho okamžite spoznajú. Jednotlivé položky sú rozdelené do charakteristických kategórií. Prvé prechádzanie po všetkých položkách môže niekoho zmiasť, ale ide len o dojem, ktorý sa vytratí po niekoľkých minútach preskúmania všetkých zákutí. Niekomu môže vyhovovať záložkový systém menu z Xboxu 360, inému zase forma ikoniek v štýle PS3 – obe voľby sú však uživateľsky príjemné, takže starosti s orientáciou (v menu) nemusíte mať. Menšou blbinkou, ktorá však poteší, je zmena menu v podobe pozadia po prejdení položkou média s hrou. Vymenovať všetky položky je pomerne zbytočné, veď všetci už dobre vieme, že PS3 bude prehrávať filmy, umožní počúvanie hudby, nechýbajú rôzne nastavenia, voľba profilu, integrovaný webový prehliadač atď. Keďže sme herné médium, nebudeme sa venovať podrobnému popisu prehrávaniu filmov (ani iným funkciám, ktoré sú u nás zatiaľ v plienkach) – konzolu si predsa len kúpi väčšina ľudí kvôli hraniu a ostatné položky sú len bonusom.

HRY + STRUČNÉ DOJMY

Dostávame sa k tomu najdôležitejšiemu – k hrám. Je niečo iné skúsiť si nejakú hru len na zopár minút, navyše ak vám dýchajú ostatní nedočkavci na krk. K dispozícii sme mali celkovo šesť hier, pričom pätica bola v review verzii a akčný simulátor draka, Lair, sme testovali len v podobe demoverzie. Na každú z hier (Resistence: Fall of Man, MotorStorm, Genji: Days of the Blade, Ridge Racer 7 a F1 Championship Edition) bude samozrejme čoskoro vydaná aj plnohodnotná a podrobná recenzia, no mierny pohľad na ne vám môžeme priniesť už teraz. Treba však upozorniť, že Playstation 3 je na trhu ešte príliš krátku dobu na trhu, aby sa mohla pochváliť skutočne bombastickým killer titulom, veď aj Xbox 360 sa dočkal až na záver minulého roku s Gears of War. Aj z tejto ponuky si však každý vyberie, len netreba čakať zázraky. Tie budú, ale ešte je na ne čas.

Poslednou hrou, ktorú však netreba nijako siahodlho predstavovať a popisovať, je F1 Championship Edition. Predstavte si pred pár mesiacmi vydané Formula One 06, prerobte grafiku a máte pred sebou testovaný produkt. Nič viac a ani nič menej.

BYŤ ČI NEBYŤ?

Ťažká otázka. Rovnako i kúpiť či nekúpiť. Je len na vás ako k novej Playstation 3 postavíte. Samozrejme je to len na vás, cena je trochu vysoká, ale za viac než dvadsať papierov dostanete skutočný herný skvost, ktorý vydrží relatívne 5 rokov. O zásobu kvalitných hier sa báť nemusí nik, pretože Sony je dostatočne silná spoločnosť, aby si svoje vydupala. Launch platformy však vždy sprevádza menšie množstvo kvalitných titulov a svoju skutočnú tvár odhalí Playstation 3 až za taký rôčik . Ak ste fanúšikmi Playstationu, určite sa pokúsite PS3 si kúpiť, ostatným musím žiaľ zasadiť chrobáka do hlavy: Playstation 3 nie je zlou voľbou a keby nestrácala na Xbox 360 rok, určite by bola pred ním. Takto je stav nerozhodný a konečný výsledok ovplyvnia až hry samotné.