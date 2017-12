Z telefónneho automatu už možno poslať SMS

Slovak Telekom doplňuje služby v rámci verejných telefónnych automatov (VTA). V súčasnosti môžu záujemcovia z automatov posielať aj textové správy alebo emaily.

22. mar 2007 o 14:48 SITA

BRATISLAVA 22. marec (SITA) - Slovak Telekom doplňuje služby v rámci verejných telefónnych automatov (VTA). V súčasnosti tak môžu záujemcovia z automatov posielať aj textové správy alebo emaily. Od marca je k dispozícii 700 vybraných automatov s rozšírenými službami. Textové správy možno poslať do pevnej siete ST, do mobilných sietí T-Mobilu a Orangeu, ako aj do zahraničných mobilných sietí.

Maximálna dĺžka SMS alebo emailu je 160 znakov. VTA umožňujú iba odosielanie správ alebo mailov, ich prijímanie nie je možné. SMS správa je vždy doručená adresátovi z telefónneho čísla SMS centra Slovak Telekom. Mail je doručený z adresy VTA_e-mail@T-COM.sk. Na prijatú SMS z tohto čísla, resp. email z tejto adresy nemožno odpovedať alebo spätne volať. Pri posielaní emailov treba uviesť kompletnú, resp. existujúcu adresu, aby mohol byť email korektne doručený.