Deutsche Telekom chce presunúť 50 tis. ľudí kvôli úsporám

22. mar 2007 o 11:20 SITA

BERLÍN 22. marca (Reuters) - Nemecká telekomunikačná spoločnosť Deutsche Telekom (DT) plánuje presun až 50 tis. zamestnancov divízie pevných liniek T-Com do troch nových pridružených firiem s nižšími mzdami, pričom pôvodne hovorila o presune 45 tis. zamestnancov. Uvedené zmeny chce firma realizovať k 1. júlu tohto roka v snahe znížiť náklady spoločnosti. Spoločnosť o tom informovala pred ohláseným štvrtkovým rokovaním so zástupcami odborov.

Najväčšia európska telekomunikačná spoločnosť podľa tržieb sa snaží zastaviť odlev zákazníkov, ktorí postupne prechádzajú k menším a lacnejším konkurentom. Napr. T-Com, najväčšia divízia firmy podľa počtu zamestnancov, vlani zaznamenala stratu 2,3 mil. zákazníkov využívajúcich úzkopásmovú technológiu.

Deutsche Telekom pôsobí na Slovensku prostredníctvom skupiny Slovak Telekom, do ktorej patrí spoločnosť Slovak Telekom, T-Mobile Slovensko, a.s., Zoznam, s.r.o., Zoznam Mobile, s.r.o., RK Tower, s.r.o., RK Transmission, s.r.o. v likvidácii a spoločnosť TBDS, a.s. Súčasťou skupiny sú aj jej odštepné závody Rádiokomunikácie, o.z., a Call Services, o.z. DT vlastní balík v objeme 51 % akcií Slovak Telekomu.