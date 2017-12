Final Fantasy XII - cesta do virtuálneho raja

Každých niekoľko rokov sa zrodí niečo neobyčajné, výnimočné a práve tá doba vytvára mimoriadnu atmosféru zvláštnych a vzácnych pocitov prebúdzajúcich milióny obyvateľov rôznych krajín, Final Fantasy XII.

22. mar 2007 o 9:56 Ján Pásztor

Ľuďom už od pradávna imponovali neobyčajné, výnimočné veci, vytvárali si k ním osobitý vzťah, prirástli im k srdcu. Dnešný videoherný svet sa temer v ničom nelíši. Neustále nás herní vývojári zaplavujú rôznymi titulmi, no iba niekoľko z nich prenikne do našich sŕdc. Dnes stojím pred neľahkou úlohou, objektívne zhodnotiť jednu z najúspešnejších videoherných sérii vôbec, ktorá i mne vďaka svojím nespochybniteľným kladom učarovala a už dlhé roky mi prináša nezabudnuteľný, unikátny zážitok. S každým novým dielom prichádzajú nové postavy, príbeh, hudba, grafické spracovanie, kultúra a v neposlednom rade aj filozofia. Niekoľko desiatok hodín z našich krátkych životov položených na oltár kráľovnej videohier sa však nestratia, nepadnú do zabudnutia k ostatným premárneným chvíľam. Každý, kto niekedy hral niektorý z dielov, precítil atmosféru a nechal sa unášať jej prúdom, sa nezmazateľne upísal medzi ostatných fanúšikov a na nasledujúci diel sa teší ešte väčšmi. Hovorím o neopísateľnej radosti, ktorá akoby prúdila celým telom, zvláštnych pocitoch a príjemnom chvení v hrudi. Nie je to však prvé rande, hoci uchvátení krásou a opantaní pocitom neistoty ste až do samého konca.

Svet neistoty do ktorého sme sa i mi narodili vyniká vo svojej podstate základmi, prinášajúcimi niektoré z mála istôt, na ktoré sa môžeme neustále spoľahnúť, a tak ako obloha bude za jasného počasia stále modrá, láska nesmrteľná, Final Fantasy bude pokračovať.

Pri pohľade na reakcie niektorých hráčov som sa stretol s rôznymi názormi, pričom viacero z nich kritizovalo príbehovú zložku. Podľa môjho názoru však išlo o reakciu sklamania, prameniacu z mnohých zmien FF XII. Dvanástemu pokračovaniu nedominuje obvyklý motív lásky. Prirodzene aj v tomto diely nájdeme osudy zamilovaných, no nie v takom rozsahu ako tomu bolo doposiaľ. Final Fantasy XII dominuje vojnový konflikt s politickým pozadím. Preto ak niekto čakal zamilovaný príbeh pripomínajúci Yunu a Tidusa, bude sklamaný. Hru otvárajú veľkolepé oslavy blížiacej sa kráľovskej svadby v jednej z malých mierumilovných krajín menom Dalmasca. Avšak ešte skôr akoby sa ktokoľvek stihol s postavami bližšie oboznámiť, sympatizovať s nimi, rozpúta sa ohromná vojna medzi dvoma odvekými rivalmi, ríšou Rozarria a Archadia, medzi ktorými nanešťastie leží kráľovstvo Dalmasca. Viacero z príbehových zvratov sa odohrá v samotnom úvode hry a ja vám ich nemienim takouto formou vyzradiť, preto sa radšej rovno presuniem k hodnotiacej časti.

GRAFIKA 9 / 10

V momente keď som prvýkrát naživo zhliadol Final Fantasy XII, neveril som vlastným očiam. Takmer dokonalá nádhera prekypujúca životom a pritom stále poháňaná starnúcou PS 2. Kto by si pri jej uvedení pomyslel, čoho všetkého bude schopná v závere svojho životného cyklu. Spolu s God of War 2, Okami a hŕstkou ďalších predvádzajú na našich obrazovkách nevídanú krásu. Samozrejme v dnešnej dobe by oko laika mohlo namietať, no stačí bližší pohľad a sami prídete nato, že dokonalé grafické spracovanie neznamená len hrubý výkon nasilu pretlačený do bezduchých interiérov či exteriérov.

Toľkoto k všeobecnému pohľadu na technické pracovanie. Aby som však neostal pri superlatívoch, musím priznať, niektoré oblasti mi neprišli natoľko prepracované. Na druhej strane, našli sa aj oblasti vymykajúce sa z bežného štandardu. Napríklad priestranstvo pred hrobkou Raithwall či celé The Henne Mines. K postavám hádam ani nie je čo dodať, nebudem sa zbytočne opakovať slovami chváli. Snáď len toľko, prijal by som úplne odlišný dizajn oblečenia ako pre Vaana, tak aj pre Ashe.

INTERFACE 10 / 10

Bolo by hádam jednoduchšie menovať, čo sa vo Final Fantasy XII nenachádza. Lež takto by som vás pripravil o navnadenie na jeden z najrozsiahlejších systémov herných ponúk. Začnem preto poporiadku, hlavnú obrazovku už netvorí statické pozadie, namiesto neho sa dívate na dlhú animáciu, počas ktorej sa stlačením x vyvolá menu. Taktiež herná obrazovka popisujúca základné informácie prešla menšími úpravami, nakoľko sa súboje odohrávajú v reálnom čase. Najpodstatnejšie informácie sú usporiadané tak, aby okamžite upútali hráčovu pozornosť. Aby však bola zachovaná komplexnosť ponúk série, získalo aj menu nový šat. Zmizla ponuka itemov, tak ako sme ju poznali doteraz, taktiež zvolávané božstva prišli o svoj samostatný priestor. Jednotlivé položky majú tentoraz omnoho väčšiu váhu než kedysi. Spomínať všetko naraz nemá zmysel, tristostranovú recenziu by aj tak nikto nedočítal (minimálne chudák editor by musel, ale číta sa to celkom dobre - pozn. kordi) a zbytočne by som vás pripravil o pôžitok z ich odhaľovania.

HRATEĽNOSŤ 10 / 10

Final Fantasy XII prináša niečo, po čom hráči série túžili už niekoľko rokov, navrch však mení i to, čo by sa možno ani najväčší priekupníci zmien neodvážili meniť. Vo výslednom efekte preto nový diel pôsobí viac ako úplne nové RPG než dlhoročná séria s tradíciami. V určitých momentoch silne pripomínajúca Vagrant Story. Pre tých, ktorí ale prespali dobu, podrobnejšie vysvetlím, o akých zmenách som hovoril. V prvom rade sa už súboje nestrhávajú do pomyselnej arény, namiesto toho prebiehajú v reálnom čase, zároveň ak si vás nepriateľ všimne, nie ste ani uzatvorení do určitej časti, pokiaľ nebojujete s bossom, môžete sa kľudne pohybovať kde len chcete, prípadne aj úplne utiecť.

Gambity sú pokyny pripomínajúce jednoduchý programovací jazyk, vychádzajúci zo základnej schémy „ak ..., potom ...“ . V praxi gambity vyzerajú nasledovane. Vstúpite do menu a nastavíte ostatným členom vašej partie útočenie na rovnakého nepriateľa, akého ste sami zamerali. Zároveň môžete zadať trvalý pokyn jednej alebo viacerým postavám, aby automaticky doplňovali energiu pri klesnutí pod určitý počet percent z celkovej energie. Taktiež je hráčovi umožnené usporadúvať gambity podľa dôležitosti, teda ak máte nastavené doplňovanie energie až po útočení na najbližšieho nepriateľa, postavy si začnú chýbajúcu energiu doplňovať až po porazení všetkých nepriateľov v dosahu. Základom prežitia v neskorších fázach hry a pri silnejších nepriateľoch všeobecne, sú logicky nastavené gambity. Motivácii však nikdy nie je dosť a keďže po porazení nepriateľa nedostávate peniaze, musíte sa spoliehať len na získané predmety, ktoré sa následne dajú u ktoréhokoľvek obchodníka predať.

Final Fantasy XII po vzore svojich predchodcov prináša úplne nový systém vývoja postáv, niektorými časťami pripomína Sphere Grid, no na pohľad pôsobí ako nejaká šachovnica. Licenčná plocha slúži, ako už z názvu vyplýva, na spisovanie rôznych licencii. Teda ak získate nový meč a chce ho niektorej z postáv nastaviť, musíte ho najprv sprístupniť na licenčnej ploche. Táto plocha však slúži aj na aktivovanie silných útokov, Quickenings a uzatváranie paktov s mytologickými božstvami. Ak sa rozhodnete niektorej z postáv venovať získaného Espera, dokonca hry už túto voľbu nebudete môcť zmeniť. Možno sa tiež pýtate, aká minihra nás tentoraz čaká. Prekvapivo nejde o žiadnu oddychovku. Nepovinnou časťou hry sa vo FF XII stali hony na extra ťažkých nepriateľov. Najprv na niektorej z tabúl nájdete papier, v ktorom žiadateľ prosí o zneškodnenie nepriateľa, následne vypátrate pôvodcu toho inzerátu a až tak sa môžete vybrať na lov. Úspešným splnením získate nielen cenné body, ale aj špeciálnu odmenu. Opomenúť nemôžem vari najväčšiu zvláštnosť FF XII, roztrúsené poklady sa náhodne vyskytujú vo svojich schránkach. Čo v praxi znamená, že namiesto enormne silnej zbrane sa v škatuľke môže vyskytovať aj mizerný obnos peňazí, čím ste automaticky nútení nahrať posledné uložené dáta a skúsiť šťastie znovu.

MULTIPLAYER

Vynímajúc Final Fantasy XI bola séria stále o hre pre jedného hráča a dvanásty diel nie je výnimkou.

ZVUKY 9 / 10



HUDBA 9 / 10

Znova sme sa dostali k aspektu mnohými kritizovanému. Inými slovami, pravdou ostáva, že na dvanástom pokračovaní nepracoval slávny Nobuo Uematsu (prispel len malou časťou), čo však automaticky neznamená nedotiahnutý a málo kvalitný soundtrack.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 10 / 10

Svet Ivalice nie je určený slabochom. V prípade tohto dielu na vás číha smrť na každom rohu. Tentoraz nečakajte, že s polozatvorenými očami budete kosiť hordy slabým nepriateľov hlava nehlava a zadarmo získavať cenné skúsenostné body. Obecne stále platí, sústredením sa primárne na hlavnú príbehovú líniu natrafíte len na priemerných nepriateľov, avšak tentoraz už ani toto pravidlo neplatí univerzálne. Pri potulkách veľakrát naďabíte na rôzne elementy, ďaleko silnejšie než vy, no pokiaľ v ich blízkosti nezačnete kúzliť, ostanú neutrálnymi. Podobných nepriateľov v hre nájdete niekoľko. Problémy však môže spôsobiť aj neopatrné pobehovanie, kedy vás začne prenasledovať inak slabá skupinka nepriateľov, ktorá ale vo väčšom počte dokáže narobiť riadnu neplechu. Skutočnú výzvu, akou boli temní aeoni vo FF X ponúka dvanáste pokračovanie temer na každom kroku, čím skúmanie okolia získava zvláštny náboj, výzvu, vďaka ktorej spolu s geniálne navrhnutým systémom súbojov hru skrátka nebudete vedieť vypnúť. Neustále si v podvedomí budete hovoriť, ešte stihnem toto, urobím tamto, získam hento, porozprávam sa s týmito, pokým nezaspíte s ovládačom v ruke alebo niekto v záujme sledovania televízie nevyhodí poistky, aby vám dal najavo, ako dlho už za tým sedíte.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 10 / 10

Final Fantasy XII zapadla do mnohočlennej rodinky ako jeden z najrozsiahlejších dielov série. Niekoľkoročný vývoj priniesol hráčom ovocie v podobe, o akej by sa im ani nesnívalo. Už teraz však viem, že viacerým sa jednoducho napriek celej tej snahe dvanáste pokračovanie nezapáči a aj keď ja sám by som rád videl jedného z klasických summonov, skláňam sa pred originalitou a dizajnom nových. Takýchto príkladov by som mohol menovať ešte dobrých pár riadkov. Nech sa už Final Fantasy XII akokoľvek podobá či nepodobá svojim predchodcom, nemožno prehliadnuť fakt, že v dosluhujúcej ére čiernej krásky, sme sa dočkali najlepšieho RPG pre túto platformu a jedného z najlepších RPG vôbec. Ak vlastníte PlayStation 2 neváhajte ani minútu a zájdite do prvého obchodu s videohrami pre posledný diel určený tejto generácií konzol. Neustále ma napádajú ďalšie a ďalšie možnosti, zákutia, o ktorých by som mohol písať, no bolo by hriechom vyzrádzať tajomstva tohto eposu.