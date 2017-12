HP jednotkou na celosvetovom trhu s blade servermi

Spoločnosť HP obsadila prvú priečku v trhovom segmente blade serverov podľa celosvetového dosiahnutého finančného obratu a zároveň aj podľa počtu vyexpedovaných kusov.

22. mar 2007 o 1:10 (hp)

V priebehu štvrtého štvrťroka spoločnosť HP dosiahla 41,9 percentný trhový podiel na celosvetovom obrate (40 percentný trhový podiel podľa celkového počtu vyexpedovaných kusov) a v porovnaní s najväčším konkurentom vykázala takmer desaťnásobne vyšší medziročný rast v počte vyexpedovaných kusov a dosiahnutého finančného obratu. Vyplýva to z údajov o serverovom trhu za 4. kalendárny štvrťrok 2006, ktoré uverejnila analytická spoločnosť IDC.(1)

HP zároveň už 19. štvrťrok za sebou udávala tón na globálnom serverovom trhu podľa celkového počtu vyexpedovaných kusov, keď jej podiel dosiahol 31,6 percenta

(4. štvrťrok 2006). HP tiež prekonala celkový rast trhu podľa počtu vyexpedovaných kusov, keď jej dodávky medziročne vzrástli o 4,6 percenta. Súčasne sa jej podarilo ukrojiť vo svoj prospech z trhového podielu dvoch najbližších konkurentov.

Najdôležitejšie zistenia, vyplývajúce zo správy spoločnosti IDC, zahŕňajú:

42. štvrťrok za sebou, charakterizovaný prvenstvom na x86 serverovom trhu. Spoločnosť HP sa za 4. štvrťrok 2006 (a tiež za celý rok 2006) opäť raz stala jednotkou podľa počtu vyexpedovaných kusov serverov, keď vykázala pokračujúci úspech svojej serverovej rodiny HP ProLiant, ktorá je teraz k dispozícii so štvorjadrovými procesormi Intel Xeon. Svoje vedenie v tomto segmente tak zvýšila na 33,9 percent podľa celosvetového finančného obratu za 4. štvrťrok 2006.(2)

Spoločnosť HP bola v roku 2006 jednotkou v segmente vysoko výkonných (high-performance) výpočtových systémov s trhových podielom 33 percent, keď zároveň vďaka medziročnému rastu o 16,7 percenta rástla takmer dvojnásobne rýchlejšie v porovnaní so zvyškom trhu podľa dosiahnutého finančného obratu.(3) Ide pritom už o štvrtý rok v rade, ktorý sa vyznačoval prvenstvom spoločnosti HP podľa dosiahnutého finančného obratu v segmente výpočtových systémov najvyššej triedy.

HP zostala jednotkou aj v trhovom segmente serverov, založených na procesore AMD Opteron, kde konkurencia neustále rastie. HP tomuto segmentu dominovala tak podľa dosiahnutého finančného obratu, ako aj podľa počtu vyexpedovaných kusov, pričom v priebehu 4. štvrťroka svoj trhový podiel medziročne zvýšila o 4,6 percenta (podľa obratu) a o 5,6 percenta (podľa počtu kusov).

HP si v priebehu 4. štvrťroka udržala tiež prvú priečku v rámci trhového segmentu EPIC/Itanium s medziročným nárastom o 82,2 percent podľa dosiahnutého finančného obratu a s nárastom o 69,2 percent podľa počtu vyexpedovaných kusov. Tento rast bol dosiahnutý vďaka výbornému prijatiu rodiny serverov HP Integrity, osadených procesormi Intel Itanium 2 „Montecito“.

S trhovým podielom 31,3 percenta podľa dosiahnutého finančného obratu, spoločnosť HP zostala v roku 2006 jednotkou s výrazným náskokom na kombinovanom Windows, Linux a UNIX serverovom trhu, pričom tieto tri operačné systémy zahŕňali viac ako 97 percent všetkých vyexpedovaných serverov na svete a viac ako 80 percent celkového finančného obratu za servery.

Spoločnosť HP zostáva celosvetovým lídrom medzi predajcami linuxových serverov, keď v priebehu 4. štvrťroka 2006 rástla viac ako dvojnásobne rýchlejšie v porovnaní so zvyškom trhu ako podľa dosiahnutého finančného obratu a tiež podľa počtu vyexpedovaných kusov, pričom dosiahla trhový podiel 33 percent podľa obidvoch ukazovateľov.

HP si za kalendárny rok 2006 udržala prvú priečku v trhovom segmente unixových(4) serverov najvyššej kategórie, keď zároveň medziročne zvýšila svoj dosiahnutý finančný obrat a počet vyexpedovaných kusov aj v segmente bežných unixových(5) serverov a získala trhový podiel aj od svojich konkurentov.



(1) IDC, Q406 Worldwide Quarterly Server Tracker, February 2007.

(2) Zahŕňa servery Compaq ProLiant od 1. štvrťroka 1996 až do 2. štvrťroka 2002 a HP ProLiant servery od 3. štvrťroka 2002 až do 4. štvrťroka 2006.

(3) IDC, Worldwide Technical Server QView Q4 2006, February 2007.

(4) Serverové systémy v cenách 500 000 USD a viac.

(5) Serverové systémy v cenách do 25 000 USD.