Einstein konečne v negližé

22. mar 2007 o 0:00 Michal Ač

Bachove Goldbergove variácie sú vždy iné, podľa toho, či ich hrá Gould, Hewittová alebo Richter. S Einsteinom je to podobne. Aj Jürgen Neffe (Einstein. Životopis. Argo, Praha, 2006, preložil Josef Boček) vidí nemeckého génia po svojom. Preto sa oplatí prečítať si jeho verziu života tvorcu teórie relativity a symbolu popkultúry 20. storočia ("Povolanie? Model," odpovie Einstein na jednu z novinárskych otázok).

Aký bol? Veľké rozmaznané dieťa, ktoré vstúpilo na neznáme územie, ovládlo ho, no sústavne o sebe pochybuje ("Fyzici hovoria, že som matematik, a matematici, že som fyzik,"... "Som kacírom fyziky. Bude trvať ešte dlho, a ja už budem dávno mŕtvy, keď moju prácu uznajú.") Mýlil sa - ocenili ho aj mnohí jeho odporcovia. Dosiahol, čo v živote málokto: Mohol hovoriť čo chcel, robiť čo chcel, a dokonale to využíval. Nech už sa správal kruto či citlivo, rozumne či hlúpo, svet mu ležal pri nohách. Svoju slávu nezneužíval, lebo nebol zákerný, vlastne nikdy nechcel viac než pokoj na svoje myšlienky. Bol rád sám a prítomnosť druhých ho iba vyrušovala (pravda, chvíľkovou, zato častou výnimkou boli príťažlivé ženy).

Paradoxne sa cítil osamotený, najmä v závere života ("Tých, čo ma naozaj poznajú, je málo.") Počas svojich posledných mesiacov, v dlhej studenej princetonskej zime mu poskytli útechu opäť jeho vzorce: "S týmito problémami sa môžem potýkať nezávisle od ľudskej sféry," zveril sa dáme svojho srdca, "a to je neoceniteľné." Keď zomrel jeho najlepší priateľ, napísal jeho synovi a sestre, že ho iba predbehol: "To nič neznamená. Pre nás veriacich fyzikov má rozlišovanie medzi minulosťou, súčasnosťou a budúcnosťou iba význam ilúzie, aj keď tvrdošijnej."

Tak o čom to všetko vlastne bolo? O jednom geniálnom vlasatom človeku, citlivom ku všetkým, ale krutom k najbližším, vášnivom, chladnom, vševedúcom, naivnom...? O jednej epoche, dvoch svetových vojnách? O ženách, deťoch, rovniciach, politikoch, atómových bombách? Alebo aj tak trochu o nás? "Neberme sa tak príliš vážne," napísal mi predvčerom v e-maile astronóm Igor Kapišinský, ktorý práve dokončil svoje životné dielo (verme, že ho čoskoro uvidíme v kníhkupectvách). Áno, milý môj Gitano, je to presne tak, ako píšeš, a ani Einsteina netreba brať smrteľne vážne. Tiež to bol iba človek. Našťastie, práve v tom má Neffe úplne jasno hneď od začiatku. Preto svoj príbeh začína v New Jersey 18. apríla 1955 na pitevnom stole rezom Y, ktorý zaviedol do patológie iný slávny Nemec, Bismarckov oponent Rudolf Virchow. Patológ Princetonskej univerzity Thomas Harvey, ktorý zakrátko nato ukradne Einsteinov mozog, berie do rúk skalpel...