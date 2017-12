Pradieťa z Maroka

Trojzáber ukazuje miesto na čeľusti a skúmanú časť zuba. Vpravo vidno mikroskopické rastové línie. Foto - PNAS

Medzinárodný vedecký tím doložil, že anatomicky moderní ľudia nášho druhu Homo sapiens žili v severnej Afrike už pred 160-tisíc rokmi. A mali podobne dlhé detstvo ako my. V časopise Proceedings of the National Academy of Sciences USA Early Edition to oznámila Tanya Smithová z Ústavu Maxa Plancka pre evolučnú antropológiu v Lipsku so šiestimi kolegami z Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie, Austrálie a Maroka. Röntgenovou mikrotomografiou skúmali zub ľudského predka z náleziska Džebel Irhúd v Maroku. Skoršie datovanie ukázalo, že žil pred 160-tisíc rokmi. Zistili, že zub patril dieťaťu, ktoré bolo v čase smrti takmer osemročné. Určite patrilo k nášmu druhu: jemné podrobnosti stavby zuba, určené vývojovou históriou, zodpovedajú rovnako starému modernému európskemu dieťaťu. Zuby sa vyvíjajú v časových rytmoch, čo sa odráža rôzne rýchlym ukladaním vrstvičiek tkaniva do rastových línií, podobne ako je to pri letokruhoch stromov. Doterajšie výsledky naznačujú, že dávnejší ľudskí predkovia, ako australopitekovia a prví príslušníci rodu Homo, mali v pomere k dĺžke života kratšie detstvo než my. Náš typ vývoja jedinca sa objavil až pomerne neskoro v približne 2,5-miliónročnej histórii ľudského rodu. Nevedelo sa však, kedy. Detský zub z Maroka teraz ukázal, že to bolo prinajmenšom pred 160-tisíc rokmi. Dlhé detstvo, a teda aj mentálny vývoj je náš špecifický znak, ktorý iste významne prispel k tomu čo súhrne voláme ľudskosť v modernom chápaní - v biologickom, sociálnom i kultúrnom zmysle. Zdá sa, že sme tento znak mali od samého začiatku jestvovania Homo sapiens, lebo dosiaľ najstaršie známe fosílie, ktoré sa našli vo východnej Afrike a možno ich jednoznačne pripísať tomuto druhu, majú okolo 200-tisíc rokov. (urb)