Vládni úradníci zasahovali do predpovedí vývoja klímy

22. mar 2007 o 0:00

Klimatológovia združení v IPCC (Medzivládny panel pre klimatickú zmenu) zverejnili vo februári v Paríži svoju štvrtú správu. Vyvolala širokú diskusiu, ktorá pokračuje. Britský New Scientist prišiel s odhalením, že vládni úradníci, ktorí mali správu v rukách, vyškrtli na ich vkus príliš alarmujúce údaje.

Britský analytik David Wasdell tvrdí, že dôkazy prepracovania vedeckého materiálu na najvyššej úrovni sú rukolapné. Argumentuje najmä tým, že zo správy zmizli tvrdenia o možnom urýchlení globálneho otepľovania v dôsledku spätných väzieb.

Príkladom je možné urýchlenie klimatickej zmeny, pretože tropické lesy, pôda a oceány strácajú svoju schopnosť viazať skleníkový plyn oxid uhličitý. Táto pozitívna spätná väzba by mohla priniesť do roku 2100 dodatočné oteplenie približne o ďalších 1,2 stupňa Celzia. Konečná verzia správy IPCC obsahuje iba tvrdenie, že táto väzba existuje, jej sila však zostáva "neistá". Záverečná správa zmierňuje aj obavy z vplyvu pozitívnej spätnej väzby pôsobenia iného dôležitého skleníkového plynu, vodnej pary, ktorá môže urýchliť otepľovanie o 40 - 50 percent.

A ako je to s rýchlejším topením veľkých ľadových štítov, napríklad grónskeho, čo by významne urýchlilo nárast morskej hladiny? Pracovná verzia z roku 2006 hovorí: "Posledné pozorovania naznačujú rýchle zmeny v topení ľadovcov" v spojení so "zrýchľujúcim sa trendom" v náraste morskej hladiny. V konečnej správe sa objavilo nakoniec iba to, že "topenie ľadovcov Grónska a Antarktídy... sa môže v budúcnosti urýchliť alebo spomaliť." Nedávne výsledky však ukazujú, že topenie ľadovcov sa zrýchľuje každých šesť rokov. Predpoklad, že by sa v budúcnosti ich topenie spomalilo, nemá reálny základ.

Michael Mann z Pennsylvánskej štátnej univerzity, ktorý viedol práce na predchádzajúcej (tretej) správe IPCC, povedal: "To, že vládne delegácie môžu prísť na poslednú minútu a pozmeniť závery, urobené objektívnym vedeckým pozorovaním, spoločnosti nijako neslúži."

Ako upozorňuje New Scientist, niektoré zmeny skutočne urobili vládni úradníci až na posledný moment v Paríži. Iné však postihli správu už v polovici roku 2006, po tom, čo jej návrh dostali vlády na stôl prvý raz. V každom prípade by o tejto závažnej skutočnosti mala verejnosť vedieť. (der)