Európa po jadrovom výbuchu po poľsky alebo Fallout od našich susedov

21. mar 2007 o 20:19 Ján Kordoš

Nová civilizácia je v rukách štyroch organizácií, ktorá ovláda náhodne generované lokácie. K dispozícii bude osmička povolaní, zabojujeme si so 150 zmutovanými monštrami a zbrane si budeme môcť jednak sami vyrábať i používať staré kúsky. Reč čísel je neúprosná, no nič nehovorí o hre samotnej. Ešte treba spomenúť, že tvorcovia stavili na starý, avšak dobrý, ťahový systém bojov. Počas jedného ťahu bude mať postava určitý počet bodov, ktorý rozdelí medzi jednotlivé činnosti, takže ďalší krok je nutné vopred premyslieť. Kto hral Fallout, vie o čom je reč. Navyše je do hry zapracovaný systém lokálneho zranenia, takže rana do gebule ukrojí keď nie celé, tak väčšinu zdravia a packanie po prstoch príliš postavám neuškodí. Aj keď takou stovkou trubkou to riadne zabolí. Dátum vydania je zatiaľ vo hviezdach, konkrétnejšieho termínu sa dočkáme až po oznámení distribútora. Zatiaľ nám neostáva nič iné, než dúfať, že sa Afterfall napokon objaví. V galérii nájdete niekoľko obrázkov.

