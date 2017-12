Telefónica O2 rešpektuje rozhodnutie TÚ začať proti nej správne konanie

21. mar 2007 o 17:09 TASR

Bratislava 21. marca (TASR) - Spoločnosť Telefónica O2 Slovakia rešpektuje rozhodnutie Telekomunikačného úradu (TÚ) SR začať správne konanie. Dôvodom podľa úradu je, že Telefónica O2 nezverejnila včas tarifu (cenník). "Pri príprave prvej ponuky a spúšťaní komerčnej prevádzky sme postupovali rýchlejšie, ako sme pôvodne plánovali. Preto sme komerčnú prevádzku spustili v skoršom termíne." vysvetlila hovorkyňa spoločnosti Hana Hejsková.

Telefónica O2 Slovakia podľa Hejskovej zároveň prijala závery TÚ SR, ktoré potvrdzujú, že pri spustení komerčnej prevádzky splnila lehoty vyplývajúce z licencie.

Úrad kontrolou zistil, že Telefónica O2 zhromažďuje a eviduje osobné údaje všetkých účastníkov v súlade so zákonom. "TÚ ďalej zistil, že Telefónica O2 uviedla vlastnú mobilnú sieť GSM do prevádzky v lehote do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia, čím splnila svoj záväzok z výberového konania," informoval TASR hovorca úradu Roman Vavro.