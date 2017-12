Telefónice O2 hrozí pokuta 3 mil. Sk

Bratislava 21. marca (TASR) - Telekomunikačný úrad (TÚ) SR vedie správne konanie voči spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s. r. o., z dôvodu, že nezverejnila ...

21. mar 2007 o 10:50 TASR

Bratislava 21. marca (TASR) - Telekomunikačný úrad (TÚ) SR vedie správne konanie voči spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s. r. o., z dôvodu, že nezverejnila včas tarifu (cenník). "Spoločnosti hrozí za porušenie zákona pokuta až do výšky 3 miliónov Sk," informoval TASR hovorca TÚ Roman Vavro.

Úrad kontrolou zistil, že Telefónica O2 zhromažďuje a eviduje osobné údaje všetkých účastníkov v súlade so zákonom, konštatoval Vavro. TÚ ďalej zistil, že Telefónica O2 uviedla vlastnú mobilnú sieť GSM do prevádzky v lehote do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia, čím splnila svoj záväzok z výberového konania.

"TÚ SR vykonal kontroly v O2 z vlastného podnetu," uviedol Vavro. Prvou kontrolou vo februári úrad preveroval, či mobilný operátor vydal a zverejnil včas všeobecné podmienky a tarifu a či eviduje osobné údaje všetkých účastníkov podniku (osobné údaje svojich zákazníkov) v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách. Druhou kontrolou 9. marca 2007 preveroval, či Telefónica O2 uviedla vlastnú mobilnú sieť GSM do prevádzky v lehote do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Tento záväzok na seba Telefónica O2 vzala počas výberového konania na tretieho mobilného operátora. Záväzok je súčasťou podmienok povolenia.