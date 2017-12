Pri výbere Telefónicy O2 sa podľa predsedu TÚ zákon neporušil

BRATISLAVA 21. marca (SITA) - Povolenie pre tretieho mobilného operátora, spoločnosť Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., bolo vydané v súlade so zákonom. Uvádza to v stanovisku predseda Telekomunikačného ...

21. mar 2007 o 9:49 SITA

BRATISLAVA 21. marca (SITA) - Povolenie pre tretieho mobilného operátora, spoločnosť Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., bolo vydané v súlade so zákonom. Uvádza to v stanovisku predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ) Branislav Máčaj, ktorý tak nevyhovel protestu prokurátora namietajúcemu proti zákonnosti prideleniu povolenia. "Predseda TÚ sa rovnako ako predtým Odbor správy frekvenčného spektra TÚ nestotožnil s právnym názorom prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava, že výberové konanie na tretieho mobilného operátora prebehlo nezákonne, a preto protestu prokurátora nevyhovel. TÚ v tomto momente považuje záležitosť výberového konania na pôde úradu za ukončenú," uvádza sa v stanovisku.

Krajská prokuratúra Bratislava doručila TÚ protest prokurátora 19. januára tohto roku. Tender prokuratúra žiadala zrušiť. Podnet na preverenie súťaže pôvodne podala na Generálnu prokuratúru (GP) spoločnosť Penta, ktorá sa jej v rámci konzorcia B Four zúčastnila v partnerstve s českými Radiokomunikacemi. Penta aj prokuratúra namietali netransparentnosť tendra, vypísaných kritérií, aj zásahov do priebehu súťaže.

Víťazom výberového konania na tretieho mobilného operátora sa v auguste minulého roka stala spoločnosť Telefónica O2 Slovakia. Okrem víťaza a konzorcia B Four sa súťaže zúčastnil aj rakúsky mobilkom v konzorciu so slovenskou spoločnosťou Eco-Invest, a.s.