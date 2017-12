CeBIT: Notebooky budú ešte mobilnejšie

Možno ste so svojim notebookom úplne spokojní. Výrobcovia však tvrdia, že dokážu ponúknuť väčší komfort pri ich používaní aby vyťažili z mobility maximum. Pribúdajú nové prvky a technológie.

21. mar 2007 o 1:10 Milan Gigel, (mg)

Jeden displej už nestačí – ak sa nechcete v teréne pripútať po niekoľkých hodinách k zásuvke, potrebujete displeje dva. Kým hlavný svoju úlohu nemení, doplnkový vás udrží v kontakte so svetom i vtedy, ak veko notebooku zaklopíte. Jeho spotreba klesne viac ako o tretinu a vy máte neustále pred sebou informácie, ktoré potrebujete – e-maily, adresár, či klienta pre online komunikáciu. Asus zabudoval do veka malý farebný displej doplnený o sadu tlačidiel, Toshiba prichádza na trh s čiernobielym jednoriadkovým displejom na čelnej hrane notebooku. O ich využitie sa postará Windows Vista.



Znižuje sa i spotreba hlavného LCD displeja. Tradičné katódové podsvietenie strieda LED technológia, ktorá dokáže predĺžiť výdrž batériu až o 20 percent. Jeho výhodou je i stabilný výkon a životnosť.

Káble a konektory ustupujú do pozadia – jediné čo potrebujete je nabíjačka. Technológia Wireless USB prepojí notebook so stolovou základňou, aby ste získali prístup k veľkej klávesnici, myši, monitoru, tlačiarni a všetkému ostatnému čo potrebujete. Je úplne jedno či notebook pohodíte na pohovku alebo ho odložíte na poličku – už žiadne zaklikávanie do docku.



Bez internetu niet mobility – ak sa stratíte z dohľadu hotspotu, spojenie sa nepreruší. Do výbavy sa čoraz intenzívnejšie dostávajú nové technológie. Do hry vstupuje WiMAX a HSDPA, softvér sa postará o to, aby sa pripojenie automaticky premostilo. Samsung a Acer ukázali, ako systém funguje v praxi.



Disky nahradí polovodičová flash technológia známa z USB kľúčov. Nízka spotreba a vysoká odolnosť voči vibráciám a nárazom podstatne zmení bezpečnosť dát a výdrž batérií. SSD disky predstavilo viacero výrobcov, mnohí očakávajú rýchly nástup.



Dobrá správa na záver: analytici zistili, že kvalita mechanického vyhotovenia notebookov v poslednom roku vzrástla. Prasknuté plasty sa postupne stávajú minulosťou.