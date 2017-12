Orange chce na Slovensku vybudovať najhustejšiu...

Bratislava 20. marec (TASR) Spoločnosť Orange Slovensko vybuduje na Slovensku najhustejšiu sieť optických prípojok v Európe ukončených v byte zákazníka.

20. mar 2007 o 18:15 TASR

V SR tak vznikne fixná telekomunikačná sieť založená na technológii FTTH (Fiber To The Home) - optických vlákien ukončených v byte zákazníka.

Do konca roka plánuje Orange preinvestovať v rámci projektu približne 1 miliardu Sk a pripojiť takmer 200 000 domácností v 10 mestách SR. Celková hodnota investície je však vyššia. Približne 2 miliardy Sk investoval Orange do vybudovania optických dátových okruhov v dĺžke viac ako 2 000 kilometrov a viac ako 300 miliónov investuje do svojej IP siete.

Orange Slovensko sa stane prvým telekomunikačným operátorom v SR s celonárodnou pôsobnosťou, ktorý investuje do vybudovania alternatívnej fixnej siete - tzv. poslednej míle k zákazníkovi.

Technológia FTTH (Fiber To The Home) je založená na prenose digitálnych dát prostredníctvom svetelných impulzov vedených optickým vláknom s ukončením priamo v domácnosti zákazníka. Vďaka vysokej dátovej kapacite umožňuje prenášať napríklad televíziu v digitálnej kvalite, rozhlasového vysielanie, video a hudbu na želanie, či poskytovať vysokorýchlostný internet s prenosovými rýchlosťami desiatok megabitov za sekundu.

Orange je značka skupiny France Télécom, jedného z popredných svetových telekomunikačných operátorov s viac ako 153 miliónmi zákazníkov na celom svete. V júni 2006 sa Orange stal jednotnou značkou pre mobilné, broadbandové a multi-play ponuky vo Francúzsku, Veľkej Británii, Holandsku a v októbri aj v Španielsku. V súčasnosti je druhým najväčším poskytovateľom mobilných a internetových služieb v Európe.

Firemné komunikačné riešenia a služby ponúka skupina pod názvom Orange Business Services. Orange Business Services sú dostupné v 166 krajinách a teritóriách a využívajú ich zákazníci v 220 krajinách sveta.

Orange Slovensko je najväčším telekomunikačným operátorom na Slovensku. Ku koncu roka 2006 mal 3 milióny aktívnych zákazníkov. Svojím signálom pokrýva 99,3 % populácie a 86,8 % územia SR. Spoločnosť hospodárila vlani s obratom 23,921 miliardy Sk s medziročným nárastom 11,6 %. Mobilné telekomunikačné služby spoločnosti Orange Slovensko využíva 69 % slovenských firiem.

TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Orange Peter Tóth.

(1 EUR = 32,878 SKK)