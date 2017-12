Hra: Veľmi náročné akvárko

Logická hra Fish Fillets si svojim prvým dielom urobila veľmi dobré meno a našla zástupy priaznivcov. Potrápiť svoje mozgové závity si teraz môžete aj v pokračovaní dobrodružstiev investigatívnych rybičie Maga a Tiny.

21. mar 2007 o 0:00 Michal Gardian

Určite stojí za zmienku, že Fish Fillets 2 obsahuje (atypicky na logickú hru) obstojne spracovaný príbeh. Nápadmi síce neohúri, ale jeho milé spracovanie a štylizácia do paródie na Akty X z neho robia viac ako príjemný doplnok.

Samotný herný princíp sa, pochopiteľne, veľmi nezmenil. Morskí obyvatelia posúvajú rôzne veľké a ťažké predmety tak aby sa dostali von z danej úrovne. Trochu to pripomína starého dobrého Sokobana na stereoidoch. Obaja hlavní predstavitelia a tiež noví aktéri ako napríklad krab majú svoje špeciálne schopnosti aj nedostatky. Konkrétne krabovi napríklad nevadí, ak mu padne predmet „na hlavu“, ale zasa nedokáže normálne plávať ako silný Max a tenká Tina. Tá zasa nemá Maxovu silu, ale dostane sa do veľmi úzkych priestorov.

Autori tak pred vás v každej úrovni umne stavajú priestorový hlavolam, kde každý zlý pohyb môže znamenať definitívne zablokovanie cesty vpred. Našťastie veľmi rozumne implementovali aj funkciu rýchleho kroku späť, a tak sa môžete opraviť bez zbytočnej frustrácie a neustáleho nahrávania pozície. Podobne vyladili aj zvyšok ovládania a tak nič nebráni tomu, aby úrovne odsýpali a nuda nemala šancu. Náročnosť sa plynule stupňuje, ale ak vám akosi nechce „zapnúť“, môžete si vždy vybrať z viacerých úrovní naraz a k problematickému miestu sa vrátiť neskôr.

Grafická stránka síce nepôsobí veľmi súčasne, ale jej transformácia do moderného 3D kabáta by iba zbytočne pokazila celý koncept postavený na prehľadnosti rýchlom pochopení herných mechanizmov. Holywoodsku kvalitu nedosahuje ani soundtrack a dabing, ale na tento účel bohato stačí aj to, čo hra ponúka.

Zaujímavá logická hra poteší vždy a v prípade Fish Fillets 2 je o to viac, že autori mysleli naozaj na každý aspekt kvalitnej hry. Odporúčame pre všetky generácie hráčov.

