T-Mobile Slovensko vlani s výnosmi 15,965 mld. Sk

20. mar 2007 o 11:59 SITA

BRATISLAVA 20. marca (SITA) - Celkové výnosy firmy T-Mobile Slovensko, a.s. dosiahli za rok 2006 úroveň 15,965 mld. Sk, čo v medziročnom porovnaní predstavuje rast o viac ako 9 %. Na tlačovej besede to uviedol finančný riaditeľ spoločnosti Ivan Bošňák. Zisk spoločnosti pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) bol vlani 6,441 mld. Sk, čo bolo o 5 % viac ako v roku 2005. Výrazne pozitívnym ukazovateľom je podľa Bošňáka vývoj celkového priemerného výnosu na zákazníka (ARPU), ktorý sa v priebehu uplynulého roka zvýšil z 593 Sk na 608 Sk, čo predstavuje trojpercentný medziročný rast. T-Mobile preinvestoval vlani takmer 3,3 mld. Sk, čo je podľa jeho finančného riaditeľa najvyšší objem investícií za posledné tri roky.

Nový generálny riaditeľ spoločnosti Milan Vašina považuje uplynulý rok za úspešný. Ako ďalej uviedol, spoločnosť evidovala 9-percentný medziročný nárast zákazníckej bázy. Ku koncu decembra minulého roka tak spoločnosť evidovala 2 201 096 zákazníkov. Z nich 964 590 bolo v segmente fakturovaných služieb a 1 236 506 zákazníkov využívalo predplatené služby. "V oblasti fakturovaných služieb dosiahol medziročný rast zákazníkov až 23 %," dodal Vašina. Ku koncu minulého roka tak používatelia mesačných programov tvorili 44 % z celkového počtu

Podľa slov generálneho riaditeľa firmy bol minulý rok dôležitý pre T-Mobile aj v oblasti dátových služieb. V uplynulom roku dátové služby na báze technológií GPRS a EDGE využívalo viac ako 150 tis. používateľov. "V minulom roku sme venovali mimoriadnu pozornosť aj mobilnému broadbandu, pričom službu na báze technológie FLASH-OFDM používalo viac ako 30 tis. zákazníkov," uviedol Vašina. Ako ďalej dodal, pokrytie technológiou Flasch-OFDM v minulom roku stúplo až na 70 % slovenskej populácie.

T-Mobile Slovensko, a.s., je stopercentnou dcérskou spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. Skupinu Slovak Telekom tvoria okrem materskej firmy Slovak Telekom, a.s., jej dcérske spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., RK Tower, s.r.o., RK Transmission, s.r.o. (v likvidácii), Zoznam, s.r.o., a Zoznam Mobile, s.r.o., TBDS, a.s. Celkové konsolidované výnosy skupiny Slovak Telekom dosiahli v roku 2006 hodnotu 30,5 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast vo výške 4,5 %. Prevádzkový zisk skupiny dosiahol 3,131 mld. Sk a medziročne sa zvýšil o 6,2 %, čistý zisk bol na úrovni 2,223 mld. Sk pri medziročnom náraste 11,8 %. Investičné náklady predstavovali 7,100 mld. Sk. Skupina ku koncu roka zamestnávala 5 795 zamestnancov.

Agentúra SITA vydá finančné výsledky spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s. v osobitných tabuľkách.