Čína v najbližších 10 rokoch predbehne USA v informačných technológiách

Čína podľa expertov v nasledujúcich 10 rokoch predbehne USA v oblasti informačnej techniky. Nemecko by si mohlo svoju pozíciu na svetovom trhu s informačnými technológiami udržať, vyhlásil na medzinárodnom IT veľtrhu CeBIT Zväz nemeckých elektrotechnikov

VDE.

"Výhody spolkovej republiky spočívajú v excelentnom inžinierskom vzdelaní, zosieťovaní vysokých škôl a priemyslu, ako aj v štruktúre stredne veľkých podnikov," zdôraznili experti. Nemecko boduje v oblasti internetu alebo RFID čipov. Jeho pozíciu však oslabuje byrokracia a nedostatok expertov, ktorý je možné prechodne pozorovať na vysokých školách.

Doterajší líder v oblasti IT USA podľa viac ako polovice oslovených expertov v súčasnosti nie sú zdrojom dôležitých impulzov. Východná Ázia a Európa sú na tom porovnateľne.

"V najbližších 10 rokoch sa však čínska dynamika odzrkadlí v neprospech USA," oznámil VDE. Až 75 % oslovených považuje za budúceho lídra svetového IT trhu východnú Áziu, za ňou Európu a Severnú Ameriku. Podľa Európskej komisie (EK) sa informačné technológie na celkovom hospodárskom raste EÚ podieľajú 50 %, v USA táto hodnota dokonca predstavuje až 80 %.

V uplynulom roku dosiahla Čína a India v oblasti IT najvyšší takmer 10-% rast. Celosvetovo tento trh vzrástol o 5,9 %. Podobné čísla očakáva VDE aj v tomto roku. Zatiaľ čo rast IT v Japonsku by mal dosiahnuť iba 2,2 %, v USA sa očakáva nárast o 5,6 %. Štáty Európskej únie (EÚ) by mali s rastom 4,2 % opäť zaostávať.

