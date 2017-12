Stalker: Shadow of Chernobyl - nový rádioaktívny mrak

Na Stalkera sa tešil každý hráč. Po niekoľkoročnom neustálom odkladaní iskierka nádeje pomaly zhasínala, ale Tiene Černobyľu sa konečne priblížili na dosah a preto sme si pre vás pripravili zhrnutie doposiaľ známych informácií.

20. mar 2007 o 10:50 pepso

Čakanie na Godota

Aby som pravdu povedal, keď som uvidel prvýkrát správy o ukončovaní vývoja Stalker: Shadow of Chernobyl, myslel som si, že je to len ďalší trik ako udržať pozornosť potenciálnych hráčov. No tento raz sa autori tvária celkom seriózne. Dajme tomu, že ma presvedčili a preto nastal čas na menší sumár, čo nás to vlastne za rádioaktívnu srandu čaká, keďže počas svojho vývoja táto hra prekonala väčší počet kozmetických úprav ako Helenka Vondráčková. Úplne na začiatku (rok 2002, začiatok vývoja), GSC Game World začali pracovať na akčnom RPG, kde bude záležať na vývoji vašej postavy a jej schopnostiach, no dopadlo to tak, že slovíčko RPG môžeme vypustiť a zabavíme sa viac akčnejšie. Každopádne nám z RPG žánru zostane prepracovaný svet a kopa nepovinných úloh, čo iste poslúži k okoreneniu akčného žánru.

Who the hell is STALKER?

S.T.A.L.K.E.R. či ľahšie písateľné STALKER je kódové označenie pre hľadača artefaktov a anomálií z kontaminovanej zóny po výbuchu jadrovej elektrárne v Černobyle. Iste, môžete povedať že nič také neexistuje, že Černobyľ je už passé, ale v tejto gameske sa budeme pohybovať v alternatívnej realite (čo sa mohlo stať, ale nestalo sa), t.j. výbuch elektrárne bol kapánek ničivejší a následky fatálnejšie. No, človek by nebol človekom, keby sa zo všetkého nesnažil vyťažiť nejaký ten halierik a tak sa zrodili STALKERi (rok zrodenia 2012), ktorí sú ochotní rýpať sa v zamorenej zemi, prekutrať každý svetielkujúci kút a jesť rádioaktívne holuby. Samozrejme za tučnú sumičku a vidinu krásnej budúcnosti na Honolulu so snedými devami ovievajúcimi ich palmami. Možno si poviete, to mám hrať za nejakého špinavého egoistického lakomca, ktorý nesleduje nič iné, než svoj osobný záujem (hm, celkom lákavá predstava)? Nebojte sa, taký hrdina nemôže byť vzorom pre mladú generáciu, ktorá je konečným spotrebiteľom tohto tovaru, takze náš hrdina dostal do vienku aj dar zvedavosti a snaží sa prísť na to, čože sa to vlastne stalo v apríli roku 1986. Polená mu pod nohy budú hádzať nielen zmutované potvory a radiácia, ale aj ostatní STALKERi.

Guild Wars

Ako už bolo povedané, nebudeme v kontaminovanej zóne sami, okrem nášho geroja sa v zamorenom údolí bude pohybovať okolo 100 ostatných STALKERov pričom každý z nich bude patriť k nejakej frakcii či klanu. Nájde sa aj zopár neutrálnych, takých akým bude na začiatku aj naša postava a nebude problém takýmto osamelým bojovníkom aj zostať, no členstvo v nejakom klane sa naozaj vyplatí, či už formou nových zbraní, misií alebo pomoci od spriatelených STALKERov. Každé pre má bohužiaľ aj svoje proti a tu to znamená, že členstvo v jednom klane bude znamenať zvýšenie antipatií druhého, t.j. zase o niečo viac terčov, aj keď pohyblivých. Každá postava v hre, mutant či STALKER, bude totiž ovplývať svojim vlastným životom a to má na svedomí technológia ALIFE, ktorú sa tvorcovia rozhodli využiť vo svoj prospech. Čo to znamená pre nás? Živý svet, dalo by sa povedať a hneď aj vysvetlím. Predstavte si napríklad malého zmutovaného potkana, teraz už troška väčšieho, ktorý si spokojne obhrýza hnilú *** (dosaďte prosím podľa uváženia) a nemá ani šajnu o tom, že idete okolo. Keď k nemu pristúpite a stále si vás nevšimol, pokračuje ďalej vo svojom živote a je možné, že pokračovať bude, aj keď si vás všimne. Veď má svoje problémy. Lenže v noci taký pokojný nebude, vtedy sa stáva potravou pre predátorov a bude sa brániť. No a besnota je sviňa. Podobne to bude aj pri vašich kolegoch STALKERoch, ktorí sa budú presúvať podľa svojho rozumu, cieľov alebo proste len tak si niečo zajedia, odbehnú na WC do prírody a pod. Keď už sme pri tých potrebách, náš macho si bude takisto niekedy musieť niečo zahryznúť, inak ho postihnú rôzne obmedzenia ako napríklad horšie mierenie, pomalší beh alebo menej životov.

FPS > RPG

Ako som sa už zmienil, RPG prvky vymizli no stále nám hra ponúka napríklad dialógy. Formou vyberania z alternatív ako napríklad v Oblivione alebo Jade Empire budete nútení diskutovať o tom či onom, hlavne však o misiách či cenách. Rozprávať sa budete s NPC, ktoré budete nachádzať buď v základniach frakcií, alebo roztrúsených po mape. Každý je ale jedinečný a nebude tomu inak ani v STALKERovi. Zatiaľ čo niektoré postavy vám budú naklonené preto, že ste stelesnenie Gándhího, iné zase ocenia vaše zločiny. Ďalšia vec čo mi trošku pripomína RPG je systém artefaktov. Pamätáte sa na systém socketov z Diabla? Tak v STALKERovi je to skoro to isté, nájdete nejaký artefakt(rádioaktívnu ponožku), použijete ho t.j. vložíte do opasku a hurá, máme bonusy! Bohužiaľ nie je všetko zlato čo sa blyští a každý artefakt má aj svoju horšiu stránku. Napríklad artefakt Stone Blood (Skamenelá Krv) vám dožičí regeneráciu života, poškodenie obdržané od nepriateľov sa zase zvýši.

BANG!

No a dostali sme sa k základnému stavebnému kameňu akčných hier, zbraniam. V inventári priemerného STALKERa môžete nájsť všeličo, no obmedzenie pre zbrane činí 40 kg, ak túto hranicu prekročíte, váš hrdina bude mať ťažkosti s pohybom a to môže byť jeho smrť. A že si ale bude z čoho vyberať do batôžka! Hra nám ponúkne plus mínus 30 zbraní od noža cez samopaly po granátomet, pričom skoro všetky zbrane budú modifikovateľné napríklad dalekohľadom, tlmičom alebo predĺženou pažbou. Realizmus sa dostal aj na pole zbraní, a preto sa búchačky budú opotrebovávať, prípadne zasekávať a nemusím pripomínať že to v zápale boja určite príjemné nebude. Balistike bolo učinené takisto zadosť a už sa nemôžete spoľahnúť na to, že to, čo máte v zameriavači aj trafíte a už ani stena nie je záchranou, pokiaľ nie je betónová a to preto, že na prieraznosť striel sa takisto nezabudlo. Dokonca nebude možné zbrane meniť ako šibnutím čarovného prútika, bude to chcieť určitý čas, kým ich STALKER vyloví z batohu, takže si treba dávať pozor na to, kedy si zmyslíte, že nechcete M16 ale nôž.

A možno príde aj kúzelník

A čo ďalšie nám STALKER ešte ponúkne? Graficky to nevyzerá na žiadnu bábovku, hra používa grafický dizajn X-ray, ktorý podporuje efektívny model kolízií, dynamické svetlá a tiene a iné vymoženosti. Majitelia starších zostáv by tiež nemali byť ukrátení, hra podporuje DX 9 ale aj DX 8 - a to je fajn. Striedanie dňa a noci znie výborne a simulácia reálneho života... no na tú sme zvedaví. Autori nás presviedčajú, že 23.marec bude dňom STALKERa a bolo by výborné, keby to tak bolo, tento kúsok totiž má predpoklady stať sa FPS roka. Tak držíme palce. (Len tak btw - 23.marec bude dňom príchodu PS3 na slovenský trh a Stalker môže byť akokoľvek rádioaktívny - pozn. kordi)