O2, O2, čo by si predávalo, keby si malo paušálovú ponuku?

Ak by mal operátor O2 vytvorenú paušálovú ponuku, vieme predpokladať, aké mobilné telefóny by sa v súčasnosti v tejto ponuke objavili. Zistili sme to...

19. mar 2007 o 16:04 Jozef Orgonáš

Ak by mal operátor O2 vytvorenú paušálovú ponuku, vieme predpokladať, aké mobilné telefóny by sa v súčasnosti v tejto ponuke objavili. Zistili sme to na nemeckom CeBIT-e, kde mal tamojší O2 štýlovú prezentáciu svojich služieb. Operátor pre domácich používateľov pripravil na výstave zvláštnu akciu na niekoľko mobilov, medzi inými na novinku z dielne Sony Ericssonu – model W880i. Akciovú ponuku mal vytvorenú aj na Motorolu V3xx. Medzi portfóliom mobilov sme našli však napríklad aj model LG Prada, ktorý sa na Slovensku pravdepodobne predávať nebude, aspoň podľa prvotných informácií českého zastúpenia značky LG, ktoré sme získali pred niekoľkými mesiacmi. LG Chocolate v bielej farbe je pre zahraničných operátorov O2 typickým zastupiteľom štýlových telefónov. Ďalej sme tu objavili Samsung SGH-Z630, Motorola KRZR K1 či komunikátor Sony Ericsson W950i. Samsung sa do ponuky tohto operátora prebojoval už aj s telefónom, ktorý predstavil nedávno na 3GSM kongrese, konkrétne ide o model U700. Nokia je zastúpená pomerne bohato a to modelmi E65, N80, N93 a dokonca aj modelom E90 (ten sa na obrázkoch nenachádza, bol umiestnený v špeciálnej vitríne). Samozrejmosťou sú rôzne komunikátory HTC „označkované" logom operátora. Keďže sú všetky menované telefóny dostupné aj na slovenskom trhu (s výnimkou LG Prada), približne podobné zloženie portfólia mobilných telefónov by v týchto dňoch poskytoval slovenský O2. Avšak iba v prípade, ak by mal paušálovú ponuku.