BlackBerry s najnovšou "Perl-ou" už aj na Slovensku

Portfólio originálnych zariadení BlackBerry dostupných na Slovensku sa rozšíruje o najmenšie zariadenie podporujúce plnohodnotné využitie služby BlackBerry.

19. mar 2007 o 14:59

Novinka BlackBerry Pearl (model 8100) sa od predchodcov výrazne odlišuje v koncepte, dizajne i ovládaní.

Výrazne je zmenené hlavne ovládanie

V rámci ovládania mení BlackBerry typické koliesko na bočnej strane prístroja a nahradzuje ho novými prvkami: guľôčkou na prednom paneli a novými tlačidlami pre zobrazenie menu alebo postupu o krok späť. QWERTY klávesnica (patentovaná technológia SureType) prichádza v modifikovanej podobe – napriek menším rozmerom sa zmestili do zariadenia všetky klávesy. Vďaka aplikácii týchto prvkov sa BlackBerry Pearl pohodlne ovláda aj jednou rukou a plnohodnotne nahradí akýkoľvek súčasný mobilný telefón. Nahradením kolieska za guľôčku sa stáva BlackBerry Pearl ľahšie ovládateľný aj pre ľavákov.

Konečne pribudli aj multimédiá

BlackBerry Pearl prichádza s novými možnosťami v oblasti používania multimédií. Do výbavy pribudol integrovaný 1,3-megapixlový fotoaparát. K dispozícii je prehrávač audio a video formátov, MP3 skladby je možné použiť aj ako melódie zvonenia. Integrovanú pamäť 64 MB je možné rozšíriť s pamäťovou kartou microSD. RIM ako výrobca týchto zariadení prichádza pomaly na to, že aj podnikatelia potrebujú relax a neváhal do modelu Pearl vložiť aj niekoľko hier, napríklad Sudoku. Displej svoje podsvietenie prispôsobuje podľa okolitého jasu. Bluetooth je vo verzii 2.0 a aj s pripojeným bezdrôtovým handsfree môžete využiť funkciu hlasového vytáčania VAD (Voice Activated Dialling). Aj keď si model Pearl poradí aj s Push-To-Talk, dostupná v našich končinách táto funkcionalita nebude. Rozmery prístroja sú 107 × 50 × 15. S integrovanou aplikáciou BlackBerry Enterprise Server podporuje model 8100 aj Triple DES a AES šifrovanie. Zariadenie je dostupné v T-Mobile pre firemných zákazníkov.