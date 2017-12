Rada pre reklamu - dvakrát porušil kódex Orange, raz T-Mobile a aj O2

19. mar 2007 o 11:59 SITA

BRATISLAVA 19. marca (SITA) - Etiku slovenskej reklamy opäť posudzovala Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (RPR). Ako ďalej agentúru SITA informovala Daniela Nováčková zo sekretariátu RPR, Arbitrážna komisia RPR posúdila na treťom tohtoročnom zasadnutí 19 sťažností na reklamu. Podľa jej rozhodnutia v 11 prípadoch neboli porušené Etické zásady reklamnej praxe platné na Slovensku. Pravidlá porušilo osem reklám.

Ako vyplýva z tlačovej správy zo zasadnutia komisie, pravidlá etického kódexu reklamy porušila inzercia v periodickej tlači - služba Orange Internet expres od zadávateľa Orange Slovensko, a.s. Inzercia bezdôvodne spochybňuje tvrdenia a výsledky meraní, ktoré spoločnosť T – Mobile Slovensko, a.s. zadala tretej osobe a ktorými dokladovala rýchlosť poskytovanej internetovej služby. Podľa AK RPR je "v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže a mohla byť spôsobilá privodiť ujmu danému súťažiteľovi." Arbitrážna komisia tiež uznala za opodstatnenú sťažnosť na nečitateľnosť podmienok služby pre spotrebiteľa v televíznom klamnom spote O2 od Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Konštatovala, že zadáveľ musí forme poznámky - veľkosti a dĺžke jej uvedenia na obrazovke venovať väčšiu pozornosť. Zavádzať spotrebiteľa môže podľa rozhodnutia AK RPR reklama od Orange Slovensko, a.s. na telefonovanie na účastnícke čísla v rámci vlastnej siete každý deň od 8. do 18. hodiny bezplatne, uverejnená na www.orange.sk. Sťažnosť na reklamu dostala od osoby, ktorá tvrdila, že táto služba sa dá využiť len za mesačný poplatok 499 korún bez DPH. "Termín ´bezplatne´ je jednoznačne termín, ktorý sa nespája s akoukoľvek formou úhrady a preto je táto reklama spôsobilá zavádzať spotrebiteľa," uvádza sa v rozhodnutí AK.

Komisia mala tiež výhrady k prezentovaniu podmienok SMS súťaže spoločnosti T – Mobile o automobil BMW 1. "Reklama nevenovala dostatočnú pozornosť komunikácii pravidiel súťaže, ktoré v tomto prípade neboli ľahko prístupné a zrozumiteľné pre bežného spotrebiteľa a mohli spotrebiteľa uviesť do omylu", uvádza sa v tlačovej správe z rozhodnutí AK RPR.