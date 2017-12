Deutsche Telekom - poputuje čiastočne do ruských rúk?

18. mar 2007 o 13:07 TASR

Hannover 18. marca (TASR) Ruský minister telekomunikácií Leonid Rejman potvrdil záujem Ruska o vstup do nemeckej telekomunikačnej spoločnosti Deutsche Telekom. Minister je optimista, že rozhovory o podiele ruského konglomerátu Sistema v Telekome by ešte mohli byť úspešné. Rejman to potvrdil pre nemeckú agentúru DPA na veľtrhu informačných technológií CeBIT v Hannoveri.

"Túto kapitolu sme ešte neuzatvorili," poznamenal Rejman. Rozhovory sa v súčasnosti utlmili "to však neznamená, že diskusia nemôže pokračovať". Počíta však s tvrdšími rokovaniami. "Nemožno očakávať jednoduché riešenia."

Sistema sa už minulý rok pokúsila o vstup do Deutsche Telekomu. Narazila však na odpor nemeckej vlády. Rejman sa k tomu nevyjadril. "Pokúsime sa (vláda) tam udržať," vyhlásil.

Ku koncernu Sistema patrí hlavný ruský mobilný operátor MTS, ktorý má s približne 50 miliónmi zákazníkov tretinový podiel na trhu. V operátorovi MTS mal pri jeho budovaní v 90. rokoch rozhodujúci podiel práve Deutsche Telekom. Pred niekoľkými rokmi ho však predal.

Informovala o tom rakúska agentúra APA.