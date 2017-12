MICRONET uvádza na trh novú službu Digital Home

MICRONET začína od 1.4.2007 komerčne poskytovať pre domácich zákazníkov cez svoju optickú prístupovú sieť novú službu Digital Home, multimediálne pripojenie, ktoré prináša možnosť využívať súčasne 3 telekomunikačné služby označované tiež ako Triple play:

22. mar 2007 o 14:15 (micronet)

digitálna televízia, digitálna telefónna pevná linka a hyper rýchly internet.

Vysoká prenosová kapacita a ideálne prenosové parametre optického kábla umožňujú prenášať nielen dátové služby internetu alebo telefónnej linky, ale súčasne je možné kapacitu využívať aj na prenos televíznych programov bez zníženia kvality či prenosovej rýchlosti. Služba digitálnej televízie TV HOME ponúka špičkovú kvalitu digitálne prenášaného obrazu, elektronického programového sprievodcu EPG, širokú ponuku kvalitných TV programov.

Cena základnej ponuky digitálnej televízie TV HOME v balíku Triple play, ktorá pozostáva z 32 programov je 199 Sk s DPH. Pripojenie Digital Home spolu s INET HOME, hyper rýchlym pripojením do internetu s rýchlosťou 10 Mbit/s a telefónnou digitálnou linkou TELE HOME je dostupné už za 777 Sk s DPH mesačne.

Digital Home pripojenie bude postupne dostupné v Bratislave v objektoch, ktoré sú pripojené do optickej siete MICRONET. Sú to predovšetkým lokality: Devínska Nová Ves, Dlhé Diely, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Petržalka a Ružinov. V súčasnosti je pripojenie do optickej siete dostupné pre takmer 15 tisíc domácností. Nakoľko výstavba siete stále pokračuje, do konca roka sa ich počet má zvýšiť na viac ako 30 tisíc. Do konca roka 2008 plánuje MICRONET sprístupniť službu pre 50 tisíc bytov.

Podrobnejšie informácie o službách a cenách sú zverejnené na web stránke http://www.digitalhome.sk alebo http://www.micronet.sk.