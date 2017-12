Stanovisko Google v súdnom spore proti Viacomu

Právni zástupcovia spoločnosti Google tvrdia, že populárna internetová stránka YouTube neporušuje autorský zákon.

16. mar 2007 o 18:13 (sita)

Je to ich reakcia na súdnu žalobu koncernu Viacom, ktorý po šiestich mesiacoch hrozieb zažaloval stránku YouTube a jej materskú spoločnosť Google za porušovanie autorských práv. Viacom požaduje odškodné 1 miliardu dolárov (asi 26 miliárd korún).

Právnici Google však tvrdia, že spoločnosť neporušila americký zákon o autorských právach Digital Millennium Copyright Act a sú pripravení "agresívne brániť jej záujmy".

Spomínaný zákon je modernou legislatívou, zaoberajúcou sa autorskými právami v digitálnej ére. Zákon znižuje zodpovednosť vlastníkov internetových stránok, ktorí po upozornení na materiál, porušujúci autorské práva, takýto pirátsky materiál okamžite zablokujú.

"Je to zákon špecificky vytvorený pre podobných poskytovateľov internetových služieb ako sme my, alebo pre blogerov či ľudí, poskytujúcich online foto albumy. Je to legislatívna ochrana, ktorú potrebujete na to, aby ste mohli poskytovať internetové služby (hosting). My nikdy nespustíme projekt, pokiaľ si nie sme stopercentne istí, že operuje v rámci zákona," povedal Alexander Macgillivray, poradca spoločnosti Google v oblasti produktov a intelektuálneho vlastníctva.