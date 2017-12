Test Drive Unlimited - nekonečná voľnosť

Majitelia konzoly Xbox360 si Test Drive Unlimited už nejaký ten čas užívajú, no na PC hráčov prišiel rad až v tomto mesiaci. Čakanie bolo dlhé, ale oplatilo sa. Máme čo dočinenia s novátorským počinom, ktorý sa zatiaľ na PC v takejto podobe neobjavil. Tes

19. mar 2007 o 13:00 Boris Kudlač

Test Drive Unlimited (TDU) je v prvom rade simulátorom. Nejde iba o simuláciu správania sa vozidiel, TDU je simulátorom života. Obyčajného života (keď je obyčajné odletieť s 200 tisícami amerických dolárov na havajský ostrov s cieľom minúť ich tam na tie najluxusnejšie automobily a vily) jedného obyčajného milovníka dobrých automobilov. Nečakajte “srdcervúci” príbeh o ukradnutí obľúbeného BMW a prebratí sexi kočky, tu ide o niečo úplne iné. Užívať si pomalú jazdu mestom v naleštenom Lamborghini alebo prežívať drag na diaľnici s Ferrari Enzo, rozširovanie zbierky o tie najdrahšie (a v reálnom svete nekonečne vzdialené) kúsky najvýznamneších automobiliek, zúčastňovanie sa rôznych pripravených, alebo vytvorených závodov, to všetko naviac so živými protivníkmi v obrovskom fungujúcom MMO svete. Čo viac si môže fanúšik závodných hier priať?

Vitajte na O'ahu



Dojmy z Xbox 360 verzie Pôvodne sme plánovali uverejniť dve recenzie Test Drive Unlimited – jednu pre osobné počítače a druhú pre Xbox 360. Konzolovú verziu sme dostali o pár týždňov skôr ako tú pre PC a ako čas a najazdené kilometre pribúdali, nedokázal som sa od Xbox 360 verzie odtrhnúť. Navyše Boris popísal hru ako takú do tých najmenších detailov a skutočne by bolo nezmyselné opakovať už raz napísané. O svoje dojmy sa však s vami jednoducho podeliť musím, pretože Test Drive Unlimited predstavuje pre mňa osobne splnenie detského sna. Všetko sa začína výberom avatara – pekné dievčatá k rýchlym autám jednoducho patria, to treba úprimne priznať. S možnosťou obliekania a upravovania svojej postavy si môžete vychutnávať tisícky kilometrov havajského ostrova so skutočne príjemným pocitom. Prvé kroky vedú k výberu bydliska (škoda preškoda, že si vlastný domov nemôžete sami zariaďovať a dopĺňať o cenné trofeje) a kúpe prvého tátoša. Spočiatku je prístupných len zopár značiek a obmedzenie v podobe financií núti vyberať prezieravo. Keďže patrím medzi zástancov klasík, ktoré sa bežne premávajú po našich uliciach (bežne ako bežne), volím Alfa Romeo a vyberám sa len tak na skusy ostrovom. Po hodine privykania si na zlatý stred medzi arkádou a simuláciou si vyberám niekoľko jednoduchých závodov s ostatnými pretekármi, ktoré nebudú robiť nikomu problémy. Na mape sa môžete presunúť na miesto určenia okamžite (ak ste na danom mieste už boli) alebo sa k nemu musíte manuálne dostať, čo však nie je žiadny problém, pretože prostredie je neskutočne nádherné. Teraz sa dostávam k jadru veci: zakúpenie Fordu Mustang, ktorý pradie ako správny kocúrik, vylepšenie na maximum a obrovský svet, ktorý treba preskúmať. Nebudem sa rozpisovať o technických špecifikáciách, pretože na Xboxe beží všetko hladko, nepotrebujete nič nastavovať, miera detailov uchváti a obmedzenia z hardvéru nečakajte. Podstata môjho snu totiž tkvela vo voľnosti, v neskutočnej voľnosti. Pre niekoho je možno jazdenie úchvatnou krajinou bez akejkoľvek cieľovej destinácie nudnou nočnou morou, avšak fanúšik rýchlych kolies určite zaplesá. Nie ste nútení neustále jazdiť preteky, nemusíte sa snažiť prekonávať traťové rekordy. Stačí si pomocou prepracovaného (a na rozdiel od NFS aj skutočne funkčného) GPS zvoliť checkpoint niekde na druhej strane ostrova, nikam sa nenáhliť a užívať si. Nešlo mi o prekonávanie rýchlostných rekordov, dodržiaval som dopravné predpisy, zastavoval na stopke a len v prípade predbiehania civilných vozidiel sa rýchlosť vyšplhala na pomerne normálnych (z hľadiska hry) 180 km/h. Ak ste to nezažili, nedokážete si predstaviť ten pocit z hrania, ktorý sa nezakladá na plnení tvorcami vytvorených pretekov. Ide iba o jazdu, čistú jazdu a užívanie si každého najazdeného kilometru. Keď som po prvom zapnutí hry odchádzal od konzoly o štvrtej nadránom s najazdenými 500 kilometrami, nedokázal som pochopiť, prečo sa tohto otvoreného konceptu nechopil nikto skôr. Nemusíte sa naháňať za tým najrýchlejším Ferrari, k užívaniu si postačí aj spomínaný Mustang, ale to je možno len moja „úchylka“. Jedno je však isté. Kto chce neustále pretekať, má more možností ako sa vyblázniť či už s ostatnými jazdcami alebo v časovkách, ktorých limity sú nastavené skutočne smrteľne. Na druhú stranu vás naučia ovládať vozidlo, spoznávať krajinu a v tom momente splyniete s okolitou krajinou a mne osobne nevadili ani niekoľkonásobné reštarty neskutočne dlhých tratí. Je to jednoducho o prístupe k hrám ako takým – chcete sa baviť podľa svojho alebo stavíte na vývojársku kartu. Test Drive Unlimited ponúka oboje a preto si zaslúžia tvorcovia z Eden Studios z mojej strany obrovskú pochvalu - a o to viac sa teším na ich ďalšie dielko, ktoré bolo pred dávnymi rokmi hernou nirvánou, ktorú musel poznať každý odpredu i odzadu - Alone in the Dark. Test Drive Unlimited totiž nie je hrou, ktorú musíte stoj čo stoj dohrať, lebo sa nedozviete ako sa hráčova pipina vrhne okolo krku hlavnému hrdinovi. Nie, je to jednoducho životný štýl. Hudobná vložka mi vôbec neprekážala, už dlhú dobu som volal po klasickej hudbe, ktorá novému Test Drivu sadne ako zadok na šerbeľ. Navyše možnosť spustenia vlastných skladieb robí z hudobnej vložky ohromnú a pomerne silnú časť, ktorá podporuje atmosféru. Bolo by však dobré spomenúť aj niektoré mušky, ktoré sa objavili po niekoľkých hodinách hrania, avšak vôbec neovplyvnili výsledný dojem. Absencia viditeľného poškodenia vozidla zamrzí, veď ono nie je v hre vlastne žiadne poškodenie a i po čelnej zrážke v obrovskej rýchlosti pokračujete ďalej akoby sa nechumelilo. Postupné zvyšovanie náročnosti na ovládanie vozu síce pripraví studenú sprchu akčne založeným hráčom, ale skutočné poškodenie je skutočné poškodenie. Uznávam, renomované automobilky nechcú vidieť pokrkvané plechy svojich produktov a keby bola táto funkcia do hry implementovaná, stalo by sa Test Drive Unlimited s nutnosťou poškodený voz za financie opravovať, neskutočne obtiažnym projektom, ktorý by mohol nejedného odradiť. Lenže ako možnosť voľby niekde v menu, by si potom užili aj hardcore hráči. Druhým miernym mínusom je občas podivná inteligencia civilných vozidiel. Ako už Boris spomínal, pri jazde diaľnicou vám často uvoľnia ľavý jazdný pruh, ale niekedy vytvoria zbytočné havárie, plynúce z absencie pudu sebazáchovy. Dosť ma vytáčala aj agresivita botov v singleplayeri: jazdia hlava-nehlava a často nevinným ťuknutím rozpútali naháňačku s policajtmi, ktorá ma stála značný balík peňazí. Na rýchlosť ochrancovia zákona nereagujú, pasé je pre nich aj jazda na červenú, jednoducho sa v tomto smere tvorcovia rozhodli poľaviť na náročnosti. Multiplayerová zložka nemá konkurenciu – ak sa chcete vyšantiť proti skutočným hráčom, nie je lepšej príležitosti. Ja som sa však radšej venoval trhaniu asfaltu v kľude, bez neustáleho blikania iných hráčov a výziev na jazdu. Zarobiť sa dá aj na hodinu trvajúcej jazde, keď vyzvete obyčajného bota a užijete si tak strhujúcu jazdu, ktorá nie je o držaní pedálu na podlahe, ale skôr o schopnosti vydržať pomerne dlhý maratón. Je to jednoducho nádherné, príťažlivé a podmanivé jazdenie. Možno sa teraz chytáte za hlavu a rozmýšľate nad vyššie uvedeným ospevovaním. Veď máte svoj NFS, ktorý vás vodí za ručičku a dovoľujete vytuniť si svoju Hondu alebo Mazdu k nepoznaniu. Veď máte svoje drifty a lesklý povrch vozovky odrážajúci svetlá neónov. Čert to vezmi, za novú generáciu hier to považovať nemôžem. Skutočná podstata hrania je totiž v slobodnom rozhodovaní ako so svojim štvorkolesovým miláčikom naložíte. A práve táto voľnosť a vynikajúci pocit z jazdy ma donútil napísať týchto niekoľko riadkov miesto tradičnej druhej strany mince. Bežne vraciam zapožičané hry určené na recenziu s vedomím, že to bolo fajn a možno mi bude daný titul chýbať, ale i tak by som sa k nemu nevrátil. Test Drive Unlimited ma donútil pozrieť si výpis z banky a okamžite investovať do hry. Je mi úplne jedno, že zaplatím vyše dvetisíc korún za hru. Dôvod? Test Drive Unlimited je titulom, ku ktorému si sadnem rád. Vždy. Test Drive Unlimited totiž nie je hrou, ktorú musíte dohrať, je to o zábave a už dlho, ale skutočne dlho sa mi nestalo, aby som sa pri hraní za účelom recenzovania bavil a nikto ma do neho nenútil. Práve preto by som bol v hodnotení ešte optimistickejší a pridal dve desatinky. Jednoducho to za tie peniaze stojí. A teraz už dosť ďalších zbytočných slov – ste majiteľmi Xboxu 360 a máte radi autá? Odpoveď si domyslíte sami. Hodnotenie: 9.5 Ján Kordoš

Vždy po prejdení určitého počtu závodov, ktoré sú rozdelené do kategórii podľa tried aút, postupujete o level a odomykajú sa nové podujatia s lepšími triedami. Začínate teda s dolármi na jediné auto najslabšej triedy E a ako sa postupne vaše konto plní a zbierka rozrastá, získavate prístup k viacerým závodom pre silnejšie triedy. Od určitého momentu sú k dispozícii aj preteky s motocyklami, na tie však musíte najprv objaviť všetky autosalóny, ktorých na ostrove rozhodne nie je malé množstvo. Dokopy ponúkajú takmer stovku licencovaných automobilov tých najlepších značiek (aj keď niektoré chýbajú, napr. BMW či Porsche). Na Xbox 360 verzii existuje niečo ako DLC (Downloadable Content) a hráči si tak môžu za menší poplatok ich ponuku ešte rozširovať, žiaľ v PC verzii sa nič podobné zatiaľ nenachádza, uvidíme, či s tým Atari niečo porobí. Okrem predajní automobilov sa na O'ahu stretnete aj s požičovňami. Hodia sa najmä v stave finančnej krízy alebo ak práve nevlastníte auto potrebnej triedy. Poskytnú vám automobil za menší obnos na 10 alebo 20 minút. Za ten čas sa môžete pohodlne zúčastňovať pretekov a tak nielen splatiť výpožičku ale si aj niečo privyrobiť. Svoje poklady môžete uskladňovať vo viacerých z veľkého výberu domov a víl. Platí tu jednoduché pravidlo – čím viac miesta v garáži pre vašich miláčikov, tým vyššia cena nehnuteľnosti. Farbu laku automobilov ľahko zmeníte v Paint Shopoch, pre vyladenie a zdvihnutie výkonu sú potom k dispozícii Tuner Shopy. Sú špecializované na určité značky a ponúkajú 3 druhy upgrade-ov, netýkajú sa však vonkajších úprav karosérie ale iba výkonostného tuningu.

Mimo predpripravených podujatí je možno vytvoriť si závody vlastné. Po celom ostrove sa potĺkajú v offline móde jednak počítačom ovládaní boti a v online móde živí hráči. Buď môžete od určitého dosiahnutého levelu (tuším Pro) vytvárať plnohodnotné závody s chekpointami a pozvať do nich spoluhráčov, alebo ich vyzvať na duel priamo na ceste. Stačí sa k autu hráča/bota dostatočne priblížiť a zablikať svetlami na znamenie výzvy. Následne sa dohodne výška stávky, určí cieľ a po súhlase protivníka vás hra postaví vedľa seba, odpočíta štart a pretek sa môže začať. V dueli s botom sa výška stávky určí automaticky podľa výkonového rozdielu oboch aút, jej hodnotu však môžete ovplyvniť aspoň globálnym nastavením maximálnej stávky v menu. Takto aj po prejdení 120 závodov a stovky ďalších úloh hra nikdy nekončí.

GRAFIKA 8 / 10

Grafika bola spočiatku nepríjemným prekvapením, z prezentovaných screenshotov z Xbox 360 verzie som bol nabudený na oveľa krajšie predstavenie, aké sa odohrávalo na mojom monitore. Farby sú akési podivno šedivé, textúra cesty je v pomerne malej vzdialenosti rozmazaná a hra vôbec nevypadá až tak next-gen, ako som očakával. HDR dokáže ale scénu hodne oživiť, škoda len, že po jeho zapnutí klesne výkon o 5 až 10 FPS, čo je neprimerane veľa. Radšej teda zapínam 4xAA a obraz je zrazu oveľa príťažlivejší a hra sa hýbe dostatočne plynulo. Po rozbehnutí požičaného Audi zisťujem, že rozmazanie okolia nazvané Radial Blur nie je vôbec na škodu a skvelo umocnuje pocit z rýchlosti. Cez cestu prelietavajú listy papiera a iné nečistoty, v oblakoch sa lenivo vznášajú vtáky, na neďaleké letisko pristáva Boeing, cesty sú plné premávky a ja si užívam výhľad na pláž nádherného havajského ostrova v detailne spracovanom interiéri Audi A4 Cabriolet. Môj úsmev sa pomaly rozširuje a názor na grafiku zrazu prevracia do pozitívnejších zón. Modely automobilov sú absolútne úchvatné, prepracované do najmenšieho detailu, a obhliadanie vozidiel v autosalónoch sa stane rovnakým pôžitkom ako samotné závodenie. Na osvetlenie karosérie je použitý specular lightning, ktorý zaručuje, že sa farby menia v závislosti od pozorovacieho uhlu. Spolu s leskom a odrazmi je výsledok vysoko realistický. TDU poskytuje v dnešnej dobe asi najkvalitnejšie a najkomplexnejšie spracované modely aút, nielen z vonkajšieho pohľadu, ale aj z interiéru. Plne 3D je spracovaná prístrojová doska, ale aj sedadlá, vnutorná strana dvier a jednoducho všetko, čo sa v aute nachádza. Niektoré textúry by síce potrebovali zväčšiť rozlíšenie, ale inak sú na tom interiéry veľmi dobre. Prostredie ostrova je v niektorých miestach v skutku dychberúce. Niet sa čo diviť, veď O'ahu patrí k pokladom Havajských ostrovov. Na každom kroku bujará príroda s lesmi a horami, famózny vulkanický kráter a v neposlednom rade obklopujúci oceán a piesočnaté pláže. Perfektné miesto pre autoturistiku. Na kráse mu trochu uberajú spomínané rozmazané textúry, ktoré z Xbox 360 verzie asi neprešli žiadnou úpravou, a nižší počet polygónov niektorých objektov, takže by to moholo byť ešte o kúsok lepšie, ale vzhľadom k už tak pomerne vysokej hardvérovej náročnosti sú tieto nedostatky pochopiteľné. Úroveň nastaviteľných detailov sa týka iba kvality v diaľke vykreslovaných objektov, lepších textúr sa teda ani tu nedočkáme. Na zakrytie nedostatkov však dobre poslúži Radial Blur. Grafika trpí v tejto verzii hry ešte niekoľkými nevychytanými muchami ako preblikávanie textúr v celej scéne, ktoré občas nastane pri štarte, dá sa však vyriešiť zmenou niektorého z nastavení, napr. rozlíšenia na nižšie a späť. Hádam Atari tieto problémy nebude ignorovať a vyrieši ich (spolu s ďalšími bugmi) v najbližšom patchi.

INTERFACE 8 / 10

Interface je graficky celkom vydarený a aj keď je z neho cítiť konzolový nádych, všetky informácie sú po ruke behom pár klikov. Hlavné menu neponúka okrem nastavení žiadne zaujímavé položky, lepšie to už je v samotnej hre. Ak ste to práve ukotvili v jednom z vlastnených domov, môžete nakuknúť do garáže a obdivovať svoju zbierku, meniť vizuálnu stránku pandrláka, za ktorého hráte alebo si prezrieť info o vašom statute v hre. Podobne ako v GTA, tu nájdete množstvo štatistík, medzi ktoré patria napr. počet absolvovaných závodov, nabehané kilometre, úspešnosť duelov a veľa, veľa ďalšieho. Tachometer, samozrejme aj s otáčkomerom a rýchlomerom, je dostupný aj počas jazdenia, vtedy zobrazuje prejdené kilometre daného auta.

Do závodov a ostatných podujatí sa prihlasujete cez mapu, ktorej spracovanie akoby z oka vypadlo Google Earth. Po maximálnom odzoomovaní sa dokonca zobrazí celá zemeguľa. Mapu tvoria satelitné snímky, až do momentu, keď sa dostanete na najnižšiu úroveň priblíženia. Vtedy sa zobrazí krajina generovaná enginom hry so všetkými cestami, stromami, budovami a ostatnými objektmi. Práve tu možno vidieť, ako podrobne a presne sa ostrov do hry podarilo previesť. Navštívené územie sa farebne vyznačuje a na tieto miesta sa môžete jedným kliknutím okamžite preniesť. Ak sa potrebujete dostať na miesto, kde ešte vaše pneumatiky nezavítali, označíte ho na mape a GPS systém zariadi, aby ste sa do bezstarostne dostali do cieľa. Ten vás potom počas jazdy naviguje aj hlasovými pokynmi a v dolnom rohu obrazovky je naviac minimapa s vyznačenou trasou. Niekedy má GPS tendenciu sa s vami pohrať a naplánuje trošku dlhšiu cestu, ako by ste očakávali, ale väčšinou je to preto, že musí dodržovať všetky pravidlá premávky, nemôže teda naplánovať skratku v protismere.

Fyzika správania vozidla bola tým, čoho som sa u TDU najviac obával. Nepríliš pozitívne ohlasy z bety dávali tušiť, že by mohlo ísť o najväčšiu slabinu. Nič z mojich obáv sa však nenaplnilo. Autá sa ovládajú niekde na hranici medzi arkádou a simulátorom, podobne ako v legendárnom Need For Speed: Porsche Challange. Pri riadení je doslova cítiť hmotnosť auta, zákruty je nutno točiť s primeranou rýchlosťou a vhodnou stopou a vo veľkej rýchlosti sa pri výhýbaní vozidlám premávky poriadne zapotíte. Jazda je však zvládnuteľná aj na klávesnici ale volant prináša samozrejme lepší zážitok. K dispozícii sú aj 4 druhy profilov, ktoré pomáhajú pri ovládaní vozdidla, veľký rozdiel medzi nimi však nie je. Driving Aid je najviac asistujúcim nastavením, takmer úplne zabraňuje šmykom, ale ďalšiu pomoc som nepostrehol. Nasledujú profily Hypersport a Sport ktoré tiež pomáhajú udržať auto pevne na trati ale už v menšej miere, až nakoniec nastavenie Off neposkytujúce žiadnu pomoc pri riadení. Pri prechode na najvyššiu úroveň (Champion) sa v menu sprístupní ultrarealistický Hardcore mód s modelom fyziky vozidla, pre ktorý je silne doporučovaný volant s pedálmi. Ovládať plyn na klávesnici je s týmto modelom takmer nemožné a v šmyku ste častejšie než japonec v obchode s fotoaparátmi. Ovládanie motoriek síce nie je najrealistickejšie, ale úplne v pohode postačuje pre tento typ hry. Vďaka potreby korigovať náklon jazdca dopredu a dozadu je riadenie trochu obtiažnejšie, ale na druhej strane sa s ním môžete viac vyhrať, jazdiť na zadnom a podobne.

Nakoniec musím ešte ripnúť do neporiadnej konverzie. Hra má problém vysporiadať sa s viacerými súčasne zapojenými ovládačmi. Volant v kombinácii s gamepadom dokáže napáchať veľa problémov, znížiť framerate a celkovo hru znestabilniť. Atari, čakáme na patch!

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Konečne hra, v ktorej si na svoje si prídu rovnako rádoví virtuálni vodiči, ako aj milovníci simulátorov. Obom poskytne TDU vynikajúci zážitok z riadenia toho najlepšieho, čo svetové automobilky ponúkajú. Pocit z jazdy ešte umocňuje pohľad z vlastných očí vodiča a skvelo spracované interiéry. Kompletné užitie si adrenalínových závodov ale poskytuje iba multiplayerová časť hry. Umelá inteligencia v singleplayerovej časti totiž veľmi nevyniká a veľa zábavy si s ňou neužijete. Našťastie sú ale tieto dve zložky natoľko previazané, že odskočiť, z jednej do druhej znamená iba kliknúť na mape na odlišný závod. Všetko naokolo pripomína MMO hry, dokonca tu je aj levelovanie postavy. Každá úroveň prináša jednak nové príležitosti na závodenie na rôznych miestach (postupne vás takto hra prevedie celým ostrovom) a jednak sprístupní nové možnosti hry, ako napr. fotenie auta, vytváranie vlastných pretekov, alebo realistický Hardcore mód. Na jednej z úrovní sa sprístupní napr. zariadenie, ktorým môžete zmerať akceleráciu a brzdnú dráhu, a porovnávať si takto vaše autá, keď náhodou neveríte katalógovým údajom. Každé auto má svoje 4 základné vlastnosti, akceleráciu, maximálnu rýchlosť, ovládateľnosť a brzdenie, podľa ktorých sa v zásade pri kúpe orientujete. Podľa výkonu sú automobily rozdelené do tried od najslabšej E po najvýkonnejšiu A, motocykle potom do mB a mA. V hre sa nachádza aj pomerne veľké množstvo historických vozidiel, ktoré tvoria samostatnú triedu G. Neplnia iba úlohu zberateľských kúskov, sú pre ne usporiadavané vybrané závody a úlohy. Medzi ponúkanými závodmi mi chýbali turnaje, kde by sa išlo na viacero pretekov, takto je to všetko iba o jednej príležitosti. Nie, že by sa ale nedal každý závod reštartovať. Trochu nepríjemnou vecou je oneskorené zjavovanie sa vozidiel premávky, hlavne v protismere. Objavujú sa bližšie ako by mali, čo dokáže občas poriadne rozhodiť. Zamrzí aj absencia akéhokoľvek poškodenia vozdidla či už deformácia karosérie alebo zhoršenie jazdných vlastností. Nutnosť jazdiť maximálne opatrne a platiť za každú opravu by podľa môjho názoru hru okorenila, ale dá sa to prežiť aj bez toho. Korenie do hry pridáva aspoň polícia. Naštastie po vás muži zákona nejdú za každý prestupok proti pravidlám, trestajú iba spôsobené dopravné nehody. Po prvom ťuknutí do niektorého vozidla premávky nastáva iba varovný stav. Ak počas tohto krátkeho časového úseku spôsobíte ďalšiu nehodu, vysvieti sa jeden odznak a začína vás hľadať polícia. V takomto stave sa však ešte dá striasť, pokiaľ nespôsobujete ďalšie problémy. Na dvoch alebo troch odznakoch to je už ale takmer nemožné, do cesty sa vám stavajú zátarasy z policajných vozov a pri prvom spomalení zaplatíte tučnú pokutu.

TDU určite má svoje muchy a nie je dokonalé, ale ak ste len čiastočným fanúšikom motorizmu, budete si ho zaručene užívať od začiatku do konca.

MULTIPLAYER 10/10

Na online hranie, a teda využitie a vychutnanie všetkých možností, ktoré TDU ponúka, je treba mať účet na Gamespy resp. si ho vytvoriť. Po splnení tejto podmienky a vytvorení online profilu sa už nachádzate v plnohodnotnom MMO svete s ostatnými závodeniachtivými hráčmi. Po prejdení akéhosi tutoriálu v podobe požičania si prvého auta, zakúpení domu a odjazdenia jedného závodu s počítačovými protivníkmi, vám už nič nebráni užívať si multiplayerové závodenie s ostatnými pripojenými ľuďmi. Závody vytvorené inými hráčmi sú dostupné klasicky cez mapu, ako každý iný závod. Sú dotované z vrecka hráča, ktorý pretek vytvoril a zároveň preň určil všetky ostatné pravidlá. Účastniť sa ho môžete po zaplatení vstupného. Po dosiahnutí úrovne Pro budete môcť multiplayerové závody vytvárať aj sami. Okrem tohto typu závodenia sú obľúbené hlavne duely. Na cestách O'ahu stretnete mnoho závodníkov, s ktorými si môžete zmerať nielen počet koní pod kapotou ale aj svoju vodičskú schopnosť. Spoznáte ich podľa mena nad autom a „bezstarostnej“ jazdy, okrem toho sa v blízkosti zobrazujú aj na mapke. Multiplayer zaručuje TDU takmer nekonečnú hrateľnosť, závody sa neustále menia, duelovať sa dá, kedy sa vám zachce, naviac sa môžete stať členom automobilového klubu a zvyšovať si postavenie v rebríčku. Nič podobné sme zatiaľ nemali možnosť okúsiť, TDU je prvou Massive Multiplayer Online Racing Game (Motor City Online nepočítam).

ZVUKY 9 / 10

V tejto oblasti nemôžem povedať nič negatívne, hra je ozvučená veľmi dobre, hlavne, čo sa týka priestorového podania zvuku. Sample sú čisté a kvalitné a každé auto má svoj charakteristický zvuk.

HUDBA 8 / 10

Nachádzajú sa tu 4 rádiá, zamerané na klasiku, rock, dub a pomalšie melódie. Každý si teda nájde to svoje. Prítomnosť klasiky ma obzvlášť potešila, zapnúť Beethovena a valiť si to 300km/h má proste šmrnc. Dokopy je tu 39 trackov, čo nie je žiadne závratné číslo, a tak sa dajú pomerne rýchlo opočúvať. Vlastné MP3 som do hry dostal iba „hackom“ s prepísaním existujúcich súborov vlastnými. Neviem, prečo sa možnosť počúvať vlastnú hudbu v hre neobjavila, keď na Xbox 360 verzii je to samozrejmosťou.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

K najťažším úlohám v hre patrí zvládnutie speedtrapov. Väčšinou je potreba najrýchlejšie auto z danej triedy a veľkú dávku vodičského umu. Radary merajúce rýchlosť sú často rozmiestnené na záludných miestach a najprv sa treba s traťou zoznámiť.

Závody na čas tiež nie sú ničím jednoduchým. Ovládanie auta je treba zvládať naozaj dobre, jedno vybehnutie z trate alebo nebodaj zrážka a vyhliadky na splnenie časového limitu sú v... nedohľadne. Niektoré sa neobídu bez niekoľkonásobného reštartu. Závody s AI protivníkmi sú naopak až príliš jednoduché. V počiatočných fázach, na úrovni Rookie a Amateur, sa po pár sto metroch závodu ocitáte na prvej pozícii, a pokiaľ neurobíte zásadnú chybu, nikto vás z nej už nezosadí. Situácia sa trochu mení s postupujúcou úrovňou a keďže neskoršie preteky niekedy trvajú riadnu chvíľu, udržať sa na čele nebýva až také jednoduché, ako bolo na začiatku. Hardcore mód potom ponúka výzvu aj pre tých najtrénovanejších vodičov. Aj tak je ale AI na dosť slabej úrovni, protivníci často narážajú do premávky a vylietavajú z trate. V dueloch je však situácia prekvapujúco iná. Boti sa vedia vyhýbať veľmi zručne a nepochopil som, prečo tomu tak nie je aj v závode s viacerými protivníkmi. Umelá inteligencia premávky nijako nevyniká, ale ani hru nezahanbuje. Autíčka si jazdia pomaličky podľa predpisov, zastavujú na stopkách a semafóroch, občas sa dokonca stane, že vám na diaľnici uhnú z ľavého pruhu. Určite by to mohlo byť aj lepšie, ale ani toto neurazí.

Dĺžku singleplayerovej časti si v hodinách netrúfam odhadovať, no za intenzívnejšieho drtenia sa dá prejsť asi za týždeň.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9,3 / 10

Jedna z najlepších závodných hier súčasnosti. Ak vám už Need For Speed alebo naopak SimBinovské simulátory lezú krkom, Test Drive Unlimited je so svojím novátorským konceptom tým pravým osviežením. Dostanete v ňom kompletný simulátor milovníka automobilov. Ponúka možnosť zajazdiť si v reálnych podmienkach na krásnom havajskom ostrove O'ahu vo vysnívaných automobiloch (a motocykloch) zo súčasnosti aj z histórie, to všetko v podmanivom MMO svete, ktorý si vás dokáže získať behom pár prvých okamihov a vy sa tak do neho budete vracať znovu a znovu. Varovanie ministra zdravotníctva: „Vysoko návykové!“