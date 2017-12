Ministri telekomunikácii 27 krajín EÚ podporujú zníženie roamingových poplatkov

15. mar 2007 o 17:30 TASR

Za roamingové hovory v Európskej únii (EÚ) by mali spotrebiteľa platiť nemej. Zhodli sa dnes na tom 27 ministri telekomunikácií členských štátov únie, ktorí sa neformálne stretli v Hannoveri pri príležitosti otvorenia medzinárodného veľtrhu informačných technológií CeBIT. Základom má byť regulácia roamingových poplatkov, ktoré si operátori účtujú pri medzinárodných volaniach. Konečné rozhodnutie padne do júna tohto roka, povedala eurokomisárka pre informačnú spoločnosť a média Viviane Redingová.

Úpravu cien musí ešte formálne schváliť Európsky parlament, ako aj jednotlivé členské krajiny. Ceny by sa tak v júni mohli znížiť, povedala Redingová. Otvorenou otázkou zostáva výška ceny telefonátu do zahraničia. Podľa najnovších informácii komisia stanoví cenu za odchádzajúce hovory do zahraničia na 44 centov za minútu, v prepočte takmer 15 SKK, prichádzajúci hovor by mal stáť 15 centov za minútu. Deutsche Telekom si v súčasnosti účtuje 59 centov.

Operátori plánovanú cenovú reguláciu kritizujú. "Tendencia jasne ukazuje, že ceny za telefonáty do zahraničia klesajú," povedal hovorca firmy T-Mobile. Ceny sa v minulom roku podstatne znížili, naposledy aj v januári. Šéf Vodafone pre Nemecko Friedrich Joussen vidí v regulácii ohrozenie hospodárskej súťaže. "Myšlienka EK súťaž ochromí," povedal Joussen pre agentúru dpa-AFX.

Zo súčasnej situácie profitujú hlavne operátori v dovolenkových destináciách, ako je Taliansko a Španielsko.

(1 EUR = 34,025 SKK)