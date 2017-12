The Mark - teroristická minerálka

Ďalšia protiteroristická akcia. Návod ako si spraviť vlastnú maňušku. Špeciálna akcia hry.sme.sk – dva v jednom. No nekúp to... vlastne to nemusíte kupovať vôbec, stačí si prečítať recenziu na jednu nudnú hru.

16. mar 2007 o 8:00 Ján Kordoš

Pamätám sa na doby, keď nás v škôlke nútili spraviť si vlastnú maňušku. A to nebolo len tak, poď sem klobáska zjem ťa. Presný postup mi už z hlavy (na obrovskú škodu) vyšumel, a ja musím po nociach tráviť čas s podobnými groteskami akou je The Mark. Aby však bolo podanie príbehu plnohodnotné, spravte si aj vy niekoľko maňušiek, stojí to za hriech a navyše mi ešte poďakujete za prínos umeleckej vložky do vášho (bez maňušiek inak zúfalo úbohého) života. Vezmete vatu, poriadny kus vaty, namočíte ju a spracujete do tvaru gule. Čapatá, nečapatá, hlavne že to pripomína gebuľu. Kockaté hlavy z Mat-Fyzu si môžu pokojne vystrihnúť z výkresu plán kocky a ukázať, akí sú oni frajeri. Máme základ. Netuším, či sa ešte predáva svinstvo v podobe papierovej lepiacej pásky, ale nečudoval by som sa, keby ho zakázali. Súdružky učiteľky nás však nútili oblizovať tento podivne páchnuci kus v nejakej chemikalii namočeného papieru, ktorý sa aplikovaním slín stal lepkavým niečím, čo ako tak držalo na korpuse hlavy. Lepíme vrstvu za vrstvou, tvarujeme do nejakej zvieracej podoby, pričom návrhov máme hojne: psík, mačička, zajačik, koník... no jednoducho fantázii sa medze nekladú. Nesmieme však zabudnúť na otvor, do ktorého vložíme prst či dva. Uznávam, vata je vlhká, ale človek sa aspoň niečo za mladi naučil. Navyše som sa s socialistickým výdobytkom papierovej lepiacej pásky stretol so svojim prvým (a samozrejme posledným - to aby som nebol popoťahovaný) fetujúcim zážitkom. Inu, červená je dobrá. Pod niekoľkých vrstvách na postupne tvarujúcej sa maňuške si musíme dávať prestávky – navlhnutá hlava totiž už neprijíma žiadne ďalšie kúsky papierového sajrajtu. Je to práca na deň, v prípade viacerých hláv i na dva, no čo človek nespraví pre vlastnú potechu. Keď bude hlava vyzerať podľa vašich predstáv, stačí vydlabať už suchú vatu a fanfáry znejú, máme maňušky. Pre poriadok si ich ešte pomenujeme a aby v tom nebol až tak veľký bordel, dáme im abstraktné názvy podľa abecedy. A, B, C, D, E, F. Priznávam, mená hrdinov som zabudol.

Po umeleckej vložke sa už konečne presunieme k príbehu. Maňuška A je tak trochu zlá pretože pomáha zlým teroristom. Chce im dodať fáááákt vééééľkúúúú bombu, ktorá by zrovnala Londýn s povrchom zemským. A to by predsa nikto nechcel. Nechce to ani naša maňuška B, ktorá musí zachrániť svet i svojho rodinného príslušníka C, ktorý je ako naschvál v rukách zloducha A. To by však bolo príliš fádne a preto sa do príbehu zamotá papá maňušky A, čiže maňuška D, ktorá si najme špeciálneho žolďáka E, ktorý má pomôcť maňuške B. A posledná maňuška F predstavuje mnohopočetnú armádu teroristov, ktorí vám stoja v ceste. Ja som vám hneď na začiatku vravel, že to bude zábava. A navyše si po prezentácii príbehu môžete zinscenovať brutálny maňuškový skupinový sex.

Keď už máme strhujúcu zápletku za sebou, pozrieme sa na samotný koncept hry. Chodíme a strieľame. Strieľame a chodíme. Všetko v akčnom štýle. Niekedy postupujeme v dvojici (maňušky B a E), inokedy sa s parťákom rozdelíme, aby sme sa znovu spojili a takto až do skonania svetov, nervovej sústavy recenzentov či nápadu vypnúť tú kravinu a urýchlene ju odinštalovať. Arzenál zbraní predstavuje tradičný batôžtek prežitia hrdinu: nožík na špáranie sa medzi zubami, pištolka, brokovnica, automat, ťažký guľomet, snajperka a teroristická výbava. Všetko sú to vraj reálne kúsky, ale je to úplne jedno, žiadny kúsok vám k srdcu neprirastie. Úrovne nás zavedú na lietadlovú loď, niekam do krajiny podobnej Iraku, industriálneho komplexu a tak ďalej podľa tradičnej schémy prihlúplych akcií s minimom nápadov. Popritom zbierate lekárničky, občas si prdnete (nekecám, fazuľová polievka spraví svoje), zanadávate na umelú imbecilitu, pokocháte sa hardvérovo náročnou no podpriemernou grafikou a v kuse strieľate. Cesta vpred je len jedna, tak prečo sa nebaviť? Mystická otázka hodná zodpovedania v hodnotiacej časti. Tak si ešte raz strihneme maňuškové orgie a poďme na samotné hodnotenie.

GRAFIKA 4 / 10

Grafické spracovanie je zúfalo priemerné, ale to už zrejme zistil každý, kto nemá oči zalepené a zhliadol svojim cteným pohľadom obrázky rozhádzané naokolo. Svetelné efekty prenikajúcich lúčov v temných chodbách pôsobia archaicky a príliš umelo. Podobné slovné spojenie by som mohol aplikovať aj na ohníky, výstrely a tiene. V animáciách je vidno preexponovaný, ba priam až kĺzajúci sa pohyb vojakov. To by však bolo ešte v rámci normy, no prostredie je neskutočne monotónne, architektúra levelov biedna. Nikde žiadny prvok, ktorý by stál za chvíľu zastavenia a vychutnávania si daného miesta. Väčšina predmetov sa v úrovniach opakuje, niektoré miestnosti sa nedajú odlíšiť, ale hlavne, že ich je mnoho a sú spojené fádnou chodbou. Aby to bolo všetko riadne zadupané do zeme, pripravili nám tvorcovia zúfalo neoptimalizovaný engine, ktorého hardvérová náročnosť stúpa do výšin. Nie, že by bola adekvátna kráse spracovania, ale poriadne železo k hraniu vo vysokom rozlíšení s maximálnymi detailmi jednoducho potrebovať budete. Absurdné, no pravdivé. Preto ospravedlňte trochu slabšie screenshoty – ono sa pri 12 frameoch za sekundu akcia hrať nedá.

INTERFACE 7 / 10

Ovládanie chvalabohu nepodľahlo žiadnym vývojárskym experimentom a zostáva pri starom dobrom rozhraní, na ktoré si zvyknete po zopár sekundách hrania. Dôležité informácie máte stále po ruke, nič vás neprekvapí. Trochu podivne sú prevedené skoky, tie vyzerajú skutočne príliš umelo. Zamrzia aj niektoré neviditeľné steny a permanentne uzatvorené dvere, nedovoľujúce ísť inou alternatívnou cestou. Všetko sme však už nie raz videli a preto obkecávania ovládania strieľačky nepotrebuje žiadny podrobnejší komentár

HRATEĽNOSŤ 4 / 10

Nech sa tvári The Mark akokoľvek, pri všetkej skromnosti ide o tradičnú arkádu, ktorá má k realistickému stvárneniu neskutočne ďaleko. Likvidujete desiatky teroristov, žiadna presila vás nezastaví, no niektoré prvky sú jednoducho až príliš zastaralé a pália pri každom dotyku. Kamarát sa správa ako stovka rúra, na jeho pomoc sa nemôžete príliš spoliehať, ak však už do bojov zasiahne, ide o nenapodobiteľného Ramba s brokovnicou, ktorý všetko vyrieši. Postaví sa a páli, pokým všetok nepriateľský sajrajt neleží na zemi. Pri rozdelení alebo stupídnej AI však musíte postupovať sami a zisťujete chybičky krásy. Umelé skriptovanie situácií ešte nemusí znamenať, že by sme znechutene odsadali od monitorov, avšak v prípade The Mark je tento systém dotiahnutý do absurdnej dokonalosti. Nepriatelia sa zjavia len po prechode tvorcami vymedzenou hranicou a nikdy to nebude inak. Často je to presne za vašim chrbtom, preto je neustále ukladanie pozície nutnosťou. Zábava tým pádom upadá do neustáleho opakovania a pomalého postupu s nájdením toho najlepšieho spôsobu, ktorý vám uberie čo najmenej zdravia. Hrateľnosť je tak až príliš rozkúskovaná a zábavu to rozhodne nepripomína. Keď už arkáda, ktorou The Mark rozhodne je, tak nech padajú protivníci s istým šarmom bez zbytočnej hráčovej frustrácie. Prostredie je až neskutočne fádne na to, aby vyvolalo v hráčovi akékoľvek pocity a herný príbeh svojou stupiditou urazí aj poetov z blogov. Nič proti nim.

MULTIPLAYER

Hra ho samozrejme obsahuje a dokonca po kliknutí na položku multiplayer aj zareaguje. Nie práve najbohatší výber zabíjania po internete ešte nikoho nezabil, ale žiadny server, na ktorom by práve niekto The Mark aj hral, zabil pokus o hodnotenie multiplayeru. Aj tak si vo svojej triezvej počestnosti nemyslím, že by práve The Mark bol zábavnejší vo viacerých hráčov, keď osamotene ide o postupne uspávajúcu nudu.

ZVUKY 5 / 10

O zvukoch len v dobrom, pretože tu sú. A ono tie je len tak, dostať do hry kvalitne znejúce zvukové efekty zbraní, dupotanie po rôznych povrchoch, ušné bubienky trhajúce výbuchy, srdcorevúci krik umierajúcich protivníkov s ruským prízvukom a drsné hlášky hlavných protagonistov. Všetko však znie až neskutočne priemerne, nič nedvíha atmosféru vyššie, každý sampel tu len jednoducho je, pretože jeho absencia by bola až príliš počuteľná. Za vtipné potrebujem spomenúť niektoré hrdinské vety pri zabití nepriateľa. Drsný hlas si povie svoje ironickým hlasom, pričom skutočne netuším, či ide o frašku s odkazom na všetky možné i nemožné B-čkové filmy alebo je to myslené vážne. Radšej nepomyslieť pri rádoby vtipným hlúpostiam, ktoré nie sú ani vtipné, ani drsné.

HUDBA 5 / 10

V menu nám znie muzika a dokonca sa ozve i v hre. Samozrejme musí tematicky ladiť s tradičnou americkou produkciou, kde hlavný hrdina zachráni aj mŕtvemu zimník (nie, táto časť vety skutočne nedáva zmysel, ja vás len skúšam, či mi tu nespíte). Lenže skladby sa v priebehu hry spúšťajú znenazdajky, takže som si v prvom momente takmer vždy cvrkol (zdôrazňujem slovíčko takmer), v druhom rade som vedel, že sa začne niečo diať a v rade treťom by som za absenciu príťažlivej melódie nechal tvorcu produkovať maximálne hudobné motívy v porne.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 3 / 10

Všetky tri body sú za dĺžku hry, ktorá sa dá charakterizovať ako priemerná a pohodových osem až desať hodín na zdolanie tejto prekážky si určite rezervujte. To je však jediné, za čo budem (prekvapivo) The Mark v tejto hodnotiacej časti chváliť. Ako som už spomínal, protivníci pôsobia až príliš strojovo, takmer vždy sa trafia. Celé hranie následne pripomína honbu za lekárničkami, ktorých nachádzate dostatok, dokonca sú vo väčšine prípadoch aj logicky rozmiestnené, avšak celkový dojem umelosti správania sa nepriateľa to nezabráni. Inteligencia tým pádom utrpela riadnu ranu pod pás pri svojom prezentovaní. Zopár skriptov sa spúšťa v daných momentoch, čo zvyšuje neúmerne náročnosť. Nepriateľ sa jednoducho zjaví a keďže The Mark neobsahuje žiadny indikátor „odkiaľ že to do mňa teroristický hajzel pumpuje olovo“, neostáva nič iné ako zbesilo ukladať a nahrávať. Spomínať to, že protivníci behajú ako prasiatka na porážku, je posledný hrdzavý klinček do rakvy s názvom umelá inteligencia protivníkov. Podobné zvieracie kúsky predvádza aj kamarát-spolubojovník. Niekedy ide neustále za vami a ani ho len napadne postupovať strategicky, inokedy zatarasí jediný prienik (nutný load) a napokon sa vrhne samovražedne vpred, stojí a páli. A nezomrie, pretože to je druhý hrdina – len aby sme sa pochopili. Spolupracovať s týmto hovädom je tým pádom nemožné a chudák hráč netuší, či má plakať alebo sa smiať.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 4,0 / 10

Výsledné hodnotenie berte ako výstrahu. Je to obyčajný budget, ktorý v niektorých momentoch môže poskytnúť priemernú zábavu, ale rozhodne nejde o projekt, do ktorého by ste sa mali okamžite vrhnúť. Ako príloha k nejakému časopisu, prípadne bonus k inej hre, je The Mark aspoň niečím, čo môžete vyskúšať a stráviť s ním hodinku-dve. Plnohodnotným a hlavne kvalitným titulom však rozhodne nie je. Navyše je celé teroristické spracovanie brané až príliš vážne, pričom samotné hranie tomu vôbec nenasvedčuje. Od The Mark nik nečakal zázraky, ale aspoň akú takú zábavu a napokon hra pohorela i na tomto poste.