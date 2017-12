Zákaz mobilov v nemocniciach je neopodstatnený

15. mar 2007 o 12:51 SITA

BRATISLAVA 15. marca (SITA) - Predstavitelia nemocníc vo Veľkej Británii, ktorí zakázali zamestnancom aj pacientom používanie mobilných telefónov vo svojich priestoroch na to nemali dôvod. Vyplýva to z vyhlásenia vlády, ktorej zástupcovia označili rozhodnutie o zákaze za neopodstatnené. Podľa ministra zdravotníctva Andyho Burnhama neexistuje na takýto zákaz žiadny relevantný dôvod. Zástupcovia nemocníc pristúpili k zákazu najmä preto, aby žiarenie mobilných telefónov nepoškodilo medicínsku techniku. V mnohých prípadoch súvisia zákazy so zmluvami, ktoré uzavreli nemocnice so súkromnými spoločnosťami - providermi telefónnych zariadení umiestnených pri posteliach hospitalizovaných pacientov.

K používaniu mobilov v zdravotníckych zariadeniach sa vyjadrili aj odborníci Agentúry pre reguláciu medicínskych a zdravotníckych produktov (MHRA), podľa ktorých by sa mal zákaz vzťahovať iba na miesta so zariadeniami citlivými na žiarenia, akými sú jednotky intenzívnej starostlivosti alebo detské oddelenia.

Oponenti zákazu sa domnievajú, že používanie mobilov je dnes normálne a hlavne na verejných priestranstvách by sa nemalo limitovať. Rovnako sú radi, že pacienti budú môcť použiť vlastný mobil miesto nákladných systémov pri posteliach. Pacienti, ktorí sú hospitalizovaní, zvlášť tí dlhodobo hospitalizovaní, potrebujú navyše byť v kontakte so svojimi blízkymi. Všetko, čo ich podporí a dodá im silu, je prospešné. Výkonná riaditeľka Konfederácie nemocníc (reprezentujúcej viac než 90 percent nemocníc vo V. Británii), doktorka Gill Morgan tvrdí, že každá nemocnica by si mala v tejto veci rozhodnúť sama. Upozornila pritom na fakt, že pri zvažovaní predpisov treba brať do úvahy hlučnosť telefónov.

Informácie zverejnil internetový portál news.bbc.co.uk.