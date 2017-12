Za prezradenie testov Monitora 9 môžu hackeri

Minister školstva Ján Mikolaj tvrdí, že v prípade Monitora 9 oficiálne informácie neunikli. Prezradenie testov na internete majú podľa neho na svedomí hackeri.

14. mar 2007 o 23:29 (sita)

Je presvedčený, že počas prípravy monitora nikto nemohol urobiť kópiu testov. Za rozhodujúce považuje, že na všetkých školách sa otvorili obálky v deň testovania podľa pokynov. Povedal, že svoje tvrdenia opiera o "náhodné kontroly". Podľa jeho slov ministerstvo neposlalo kontroly do škôl, z ktorých sa vrátili poškodené obálky po presunutí termínu pre chrípkové prázdniny, pretože "všetci tí riaditelia to nahlásili, nikto sa to nesnažil utajiť".

Na Základnej škole na Gaštanovej ulici v Banskej Bystrici jeden žiak upozornil učiteľku, že k testom monitora sa dostal pred jeho písaním. Riaditeľ školy Pavol Lehoťan povedal, že žiak prišiel vystresovaný za učiteľkou. "Opýtal sa jej, či jej to môže ukázať," uviedol Lehoťan. Podľa neho je to aj v Zápise o priebehu Monitora 9. Mikolaj vie o prípade, riaditeľa nekontaktoval, aby zistil podrobnosti.

Minister obhajuje bezpečnostný systém Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ), ktorý má na starosti testovanie. Podľa neho je hodnoverný. Myslí si, že útoky hackerov budú vždy a oni sa im musia brániť. Zdôraznil, že rezort je pre hackerov atraktívny, pretože zverejňuje napríklad register vysokoškolákov.

ŠPÚ sa nevyjadruje k monitoru od zverejnenia prípadu s poškodenými zásielkami. Office manažérka Alena Sibilová z firmy Nupseso, ktorá balila testy monitora do balíkov, povedala, že k Monitoru 9 neposkytujú informácie.

Bývalý minister školstva a poslanec za KDH Martin Fronc očakáva, že Mikolaj prešetrí vec so zverejnením testov na internete a bude informovať verejnosť. Podľa neho ide o vážne ohrozenie projektu a to, "keď sa chce odbúrať podliezanie latky a korupcie". Za zlyhanie už považuje, že sa nezverejnili školy, z ktorých sa vrátili otvorené obálky s testami. Nemyslí si, že opozícia by mala v parlamente iniciovať odvolanie ministra školstva. "Parlamentné divadlá tu už boli, je na ministrovi, aby to zvážil. V prvom rade je to na premiérovi," povedal Fronc pre agentúru SITA. Zároveň upozorňuje, že predčasne môžu uniknúť aj maturitné témy. "Bezpečnostný projekt ŠPÚ zrejme nie je v poriadku," zdôraznil s tým, že už na budúci týždeň by sa mal stanoviť termín poslaneckého prieskumu v ŠPÚ. Kontrole chcú podrobiť zabezpečenie Monitora 9 a maturít.

Dnešné vydanie denníka Pravda informovalo, že testy Monitora 9 sa objavili na internete v pondelok. Podľa Pravdy na internetovom fóre war-board.net si v pondelok večer diskutujúci pod prezývkou Carmagedon vypýtal Monitor. Neskôr dostal odpoveď. "Tu je slovenčina, nedá sa na to spoľahnúť na sto percent," uviedla Pravda odpoveď účastníka debaty, ktorý vystupoval ako Feky. Otázky boli totožné s tými, ktoré v utorok vypĺňali všetci deviataci.