O upíroch a trpaslíkoch

Vo vesmíre sa dejú všelijaké veci. Nevyspytateľné asteroidy, potenciálne ohrozujúce Zem, sú iba malou časťou exotického zverinca. Okrem hviezdnych obrov a nadobrov tam nájdeme trebárs bielych, hnedých či červených trpaslíkov, alebo upírov, vyciciavajúcic

15. mar 2007 o 0:00

h hmotu zo svojich nič netušiacich spolupútnikov. Vlastne slovo "nájdeme" nie je to pravé. Vedci ich musia vypátrať v tme ako ihlu v kôpke sena, a keď občas po úmornej námahe čosi objavia, občas ani netušia, na čo vlastne narazili. Tak možno v kocke opísať príbeh hľadania exoplanét, teda planét mimo našej rodnej slnečnej sústavy.

V knihe Nové svety vo vesmíre (Paseka, Praha 2007, preložil Michal Stupka) túto vesmírnu detektívku rozpráva človek najpovolanejší - spoluobjaviteľ vôbec prvej exoplanéty Michel Mayor (na pomoc si zavolal novinára Pierra-Yvesa Freia). Mayor prvú exoplanétu našiel v okolí hviezdy 51 Pegasi b spolu s Didierom Quelozom. Jej existenciu oznámili v článku v Nature v druhej polovici roku 1995 a nespochybnil ju ani Geoffrey Marcy, prezývaný "doktor Smrtka" pre svoje schopnosti neúprosne "popravovať" hľadačov exoplanét.

Nájsť neviditeľné exoplanéty je ťažké, pretože ich existenciu treba odvodiť z vlastností hviezdy, ktorú obiehajú a ovplyvňujú ju tak svojou gravitáciou. Mnohé exoplanéty, ohlásené pred objavom Mayora a Queloza, sa ukázali iba chimérou, nepresným výkladom zmien, ktoré prebehli v samotnej hviezde. Metódy ich hľadania sa však odvtedy zdokonalili tak, že dnes poznáme už okolo 200 exoplanét, a rýchlo pribúdajú ďalšie.

Samozrejme, hlavná otázka znie: Môže tam niekde byť život? Mayor a Frei predkladajú hlavolam, ktorý zatiaľ nemá riešenie, a je otázne, či ho vôbec kedy bude mať. To však pri čítaní knihy akosi neprekáža. Autori nám totiž dávajú bezprostrednú možnosť nahliadnuť nielen do hlbín kozmu, ale aj do prazvláštnej astronomickej kuchyne, kde panuje pokoj iba na povrchu. Je zaplnená desiatkami unikátnych osobností, pre ktoré by bol život bez vedy nepredstaviteľný. A ktorí sa presvedčili, že hviezdy môžu človeku poriadne skomplikovať, ale aj spríjemniť život. (ač)