Kozmické divadlo alebo realita?

Britská BBC v utorok večer vo filme Deň konca sveta na ČT 1 predviedla, ako si predstavuje scenáre možných celosvetových katastrof. Jednou z takých udalostí by mohol byť dopad asteroidu, ktorý by ľuďom pripomenul osud dinosaurov spred 65 miliónov rokov.

15. mar 2007 o 0:00 Michal Ač

Otázka neznie či, ale kedy

Nemáme systém varovania pred neželanými kozmickými návštevníkmi? Máme. Nie je však stopercentný. Nemožno sa preto čudovať, že včas nezaregistroval nebezpečné teleso, letiace od Slnka. Neuspela ani raketa s jadrovou hlavicou, ktorá mala asteroid zničiť a ktorej neúspešnú misiu zachytili kamery Medzinárodnej vesmírnej stanice na orbite Zeme. Asteroid dopadá na Berlín a divák si môže "vychutnať" vražedné výbuchy úlomkov kozmického telesa spolu so záverečným vyhlásením experta: Otázka neznie, či nás asteroid zasiahne, ale kedy.

Potiaľ BBC, ktorá - aspoň v tomto scenári - celkom úspešne zmiešala sci-fi s realitou. To, že našej civilizácii hrozí osud dinosaurov, ktorých postihla podobná katastrofa pred 65 miliónmi rokov, nie je vylúčené ani podľa účastníkov nedávnej konferencie AAAS (Americkej asociácie na rozvoj vedy, založenej v roku 1848), ktorá sa zišla v San Franciscu. Napríklad ak sa zmení dráha tristometrového asteroidu Apophis, mohol by v roku 2036 naraziť do Zeme a zničiť územie s rozlohou Veľkej Británie. Pravda, riziko zrážky je vraj asi 1:10-tisíc, čo však zasa nie je až tak málo (v živote sa občas uskutočnia aj možnosti s oveľa nižšou pravdepodobnosťou).

Na rozdiel od expertov BBC z uvedeného filmu už teraz, aspoň teoreticky, poznáme spôsob, ako odkloniť dráhu vesmírneho telesa, ktoré by sa neplánovane približovalo k Zemi. V San Franciscu o ňom hovoril astronaut Edward Lu z NASA. Povedal, že nie je dobré spoliehať sa na jadrové hlavice, ktoré, i keby uspeli, rozbitím asteroidu narobia viac škody ako úžitku. Podľa neho aj menšia vesmírna loď typu bývalého mesačného Apolla dokáže zmeniť dráhu asteroidu svojou gravitačnou silou, ak sa naň vhodne "zavesí" - tak ako malá ťažná loď zmení kurz tankera, ak je jej pôsobenie dostatočne vytrvalé.

Lu a jeho kolega z NASA Stanley Love už dávnejšie vypracovali projekt odklonenia asteroidu, ktorý zverejnili v britskom Nature (v SME o ich nápade písal podrobnejšie Z. Urban v článku Našu civilizáciu raz zachráni gravitačný traktor, 10. 11. 2005). Dodajme, že film BBC vznikol v roku 2004.

Planétky a Slnko

V kozmickom divadle, ktoré predviedla BBC, samozrejme nebol priestor na to, aby ukázalo serióznu prácu vedcov, experimentálne študujúcich kozmos (to ani nebolo jeho cieľom). Astronómovia, astrofyzici či astrometrici sú bežcami na dlhé trate. Väčšinou potrebujú roky únavného pozorovania, záznamov, analýz a tápania v temnotách, ktoré občas prinesú nejaký rukolapný výsledok. Tak ako v prípade výskumu asteroidov (nazývaných aj planétky), pri ktorom medzinárodný tím prvý raz pozoroval zrýchľovanie ich rotácie spôsobené slnečnými lúčmi. Potvrdil tak teoretický predpoklad, pri ktorého zrode stála štvorica vedcov (Yarkovsky, O'Keefe, Radzievskii, Paddack - odtiaľ názov YORP-effect). Ide o naozaj pozoruhodný počin, lebo tento efekt doteraz na vlastné oči - vlastne teleskopy - ešte nik nevidel.

Trvalo štyri roky, kým vedci nachytali priamo pri čine malú blízkozemnú planétku (54509) 2000 PH5 s priemerom 114 metrov (pripomeňme, že vo filme BBC dopadá na Berlín asteroid s priemerom sto metrov). Jednému tímu - viedol ho Stephen Lowry z Kráľovninej univerzity v Belfaste - pomáhala vo výskume rozsiahla sieť optických teleskopov v Čile, Španielsku a na Havaji, ale aj v susednom Česku. Druhému (Patrick Taylor, Jean-Luc Margot - Cornellova univerzita v Ithake) zasa dobre poslúžili rádioteleskopy v portorickom Arecibe a Goldstone (Kalifornia). Podrobná analýza optických i radarových dát oboch tímov ukázala, že rotácia planétky rastie rýchlosťou zodpovedajúcej teórii YORP. Stojí za pripomienku, že na cennom výsledku sa podieľal aj Adrian Galád z UK v Bratislave.

Podľa Lowryho sa o 14 miliónov rokov zrýchli rotácia planétky natoľko, že skráti jej "deň" z terajších 12 minút na neuveriteľných 20 sekúnd (kto však overí správnosť tohto predpokladu?) Teória YORP je však pre nás zaujímavá najmä tým, že má čo povedať k zmenám obežnej dráhy planétok do priemeru 50 km medzi Marsom a Jupiterom vrátane blízkozemných, teda takých, ktoré by mohli v budúcnosti ohroziť Zem. Ako vyrátal ďalší tím, zapojený do výskumu (viedol ho matematik Mikku Kaasalainen z Helsinskej univerzity), zmeny orbity planétok, spôsobené Slnkom, sa môžu prejaviť už počas 30 rokov. A to je ďalší faktor, ktorý treba brať do úvahy pri odhadoch nebezpečenstva, hroziaceho Zemi z kozmu. Pokiaľ ide o 2000 HP5, môžeme vraj spávať pokojne: vedci predpokladajú, že jej orbita počas nasledujúcich 35 miliónov rokov zostane rovnaká.