Podľa Chrisa Martina zvonenia zabíjajú hudbu

BRATISLAVA 14. marca (SITA) - Frontman britskej hudobnej formácie Coldplay Chris Martin sa pustil do boja s veternými mlynmi, keď skritizoval hudobný priemysel. Podľa jeho slov sa hudobné vydavateľstvá ...

14. mar 2007 o 15:54 SITA

BRATISLAVA 14. marca (SITA) - Frontman britskej hudobnej formácie Coldplay Chris Martin sa pustil do boja s veternými mlynmi, keď skritizoval hudobný priemysel. Podľa jeho slov sa hudobné vydavateľstvá v súčasnosti vôbec nezameriavajú a nezaujímajú o skutočnú hudbu. Spevák otvorene skritizoval rôzne hitparády zvonení na mobilné telefóny. Ako naznačil, práve takýto trend zabíja súčasnú hudobnú scénu. "Všetko, na čom záleží, je, či sa vaša skladba stane úspešným zvonením do mobilu," povedal autor hitov ako Yellow, The Scientist či Clocks.