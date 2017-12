Predstavenstvo ST navrhlo vyplatiť dividendy za 2 mld. Sk

14. mar 2007 o 13:36 SITA

BRATISLAVA 14. marca SITA - Predstavenstvo spoločnosti Slovak Telekom, a.s. v stredu navrhlo valnému zhromaždeniu vyplatenie dividend v celkovom objeme 2 mld. Sk. Termín splatnosti vyplatenia dividend by mal byť 31. máj 2007. Ako agentúru SITA informovala spoločnosť, valné zhromaždenie by sa malo uskutočniť 24. apríla tohto roka. Fond národného majetku SR (FNM) by mal po schválení valným zhromaždením získať 300 mil. Sk, Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií SR by mala pripadnúť suma 680 mil. Sk. Deutsche Telekom AG by mohol získať dividendy v objeme 1,02 mld. Sk.

Celkové konsolidované výnosy skupiny Slovak Telekom dosiahli v roku 2006 hodnotu 30,5 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast vo výške 4,5 %. Prevádzkový zisk dosiahol 3,131 mld. Sk a medziročne sa zvýšil o 6,2 %, čistý zisk bol na úrovni 2,223 mld. Sk pri medziročnom náraste 11,8 %. Investičné náklady predstavovali 7,100 mld. Sk. Skupina ku koncu roka zamestnávala 5 795 zamestnancov. Skupinu Slovak Telekom tvoria materská firma Slovak Telekom, a.s., a jej dcérske spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., RK Tower, s.r.o., RK Transmission, s.r.o. (v likvidácii), Zoznam, s.r.o., a Zoznam Mobile, s.r.o., TBDS, a.s. Súčasťou spoločnosti Slovak Telekom, a.s., sú i jej odštepné závody, Rádiokomunikácie, o.z., a Call Services, o.z.