Ďalšie informácie o projekte PS3 Home

14. mar 2007 o 12:45 Ján Kordoš

Reklamných plôch bude v hernom svete hojne, avšak Sony sa bude snažiť, aby žiadnym spôsobom virtuálne osoby neobťažovali a neboli príliš agresívne a následne neodrádzali od ďalšej návštevy. Spočiatku sa budú prezentovať len projekty Sony, avšak dvere majú otvorené aj third-party vývojári a neskôr dôjde aj na marketing iných veľkých korporácií, ponúkajúcich nový obsah na stiahnutie, pričom spočiatku budú balíky obmedzené na 500 MB, no neskôr sa dočkáme určite mnohých obrovských packov. Aby nedošlo k problémom, v PS3 Home natrafíte len na dospelých avatarov, akékoľvek problémy môžete nahlásiť administrátorovi, takže známe kombinácia "tapetovanie + idioti na chatoch" by nemala byť v PS3 Home prítomná. Poslednou dôležitou vecou je spustenie betatestingu. Prvý, uzavretý, bude prebiehať od apríla do konca leta a konto dostane 15 tisíc vyvolených. Následne sa spustí otvorený betatest obmedzený na 50 tisíc uživateľov a napokon sa spustí po pár mesiacoch celý projekt naostro. Uvidíme ako si s tým Sony poradí – je to rozhodne zaujímavá myšlienka, ale dôležité bude, aby udržali PS3 Home neustále v chode a vyhli sa mnohým problémom (agresívna reklama alebo obyčajná ľudská hlúposť).

Zdroj: PR