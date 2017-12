Spoločnosť Valve o PC hrách elektronickej distribúcii Steam

14. mar 2007 o 12:35 Ján Kordoš

Steam má rozhodne budúcnosť, dokonca je rozšírený aj u nás, no podmienkou je rýchly internet, pretože sťahovanie dát, trvajúce mnoho hodín, môže veľa ľudí odradiť. Druhou významnou témou bola prezentácia PC platformy ako takej. Podľa Lombardiho sa smrť PC platformy ako takej určite neblíži a neovplyvní to ani mierne klesajúci predaj titulov. Stačí sa totiž pozrieť na najuznávanejšiu hru súčasnosti – World of Warcraft – a tento jeden jediný dôvod je za zachovanie osobných počítačov ako hernej platformy. Lombardi ďalej uviedol, že na rozdiel od konzolového sveta nemajú osobné počítače žiadne PR a marketing ako taký. Herní giganti neustále obhajujú svoje produkty, takže sa niet čudovať, že ak PC „nepatrí nikomu“, nik zaň ani významne nelobuje. V poslednom čase sa síce do propagovania PC pustil pomerne húževnato samotný Microsoft svojou kampaňou Games for Windows, čo rozhodne vítame s otvorenou náručou, avšak Lombardi upozornil, že môže ísť len o propagačnú kampaň spojenú s novým operačným systémom Windows Vista. PC rozhodne mŕtve nie je a ani nebude, o tom sa nemusíme zbytočne hádať. To, že stráca dych, je len zbožné prianie zarytých konzolistov, avšak väčšie promo pre širokú verejnosť by osobným počítačom rozhodne neuškodilo. Čo poviete?

Zdroj: GamesIndustry, Gamespot