Mobilní operátori – sme už unavení, mobilných operačných systémov je príliš veľa

Celosvetovo je obsluhujú 95 % počítačov dva operačné systémy. Operačných systémov pre mobilné telefóny je však tak veľa, že to môže brániť ďalšiemu vývoju služieb.

14. mar 2007 o 8:00 nytimes.com, joo

Celosvetovo obsluhujú 95 % počítačov dva operačné systémy. Operačných systémov pre mobilné telefóny je však tak veľa, že to môže brániť ďalšiemu vývoju služieb. Mobilní operátori z toho začínajú byť unavení. Informoval o tom denník The New York Times

Rôznorodosť operačných systémov znamená náklady pre operátora

Analytik Tony Crispss zo spoločnosti Ovum tvrdí, že operačných systémov pre mobilné telefóny je mnoho a ďalšie sú na ceste, čo je problém pre menšie softvérové firmy.

Aby si operátori vytvárali väčší zisk, prinášajú používateľom stále nové služby. Nové služby však v niektorých prípadoch vyžadujú aj nové aplikácie a tu je kameň úrazu. Pre každý operačný systém totiž treba aplikáciu prispôsobiť, mnoho operačných systémov je medzi sebou úplne nekompatibilných (Windows Mobile vs. Symbian), niektoré sú aspoň čiastočne (Symbian Series60 vs. UIQ). Rôznorodé operačné systémy prinášajú pre operátorov aj zvýšené náklady na podporu, keď napríklad pri prvotnej konfigurácii treba každý mobilný telefón s iným operačným systémom nakonfigurovať špecifickým spôsobom.

Prvý krok spravil Vodafone

Najväčší mobilný operátor na svete, Vodafone, sa snaží o zredukovanie podporovaných operačných systémov na mobiloch. V novembri minulého roku totiž vyhlásil, že bude možno predávať iba telefóny, na ktorých pobeží Windows Mobile, Symbian Series 60 alebo Linux. Riaditeľ spoločnosti Vodafone, Arun Sarin povedal: „Potrebujeme znížiť počet operačných systémov na mobiloch. Nehovorím, aby sme tento počet zredukovali na jediný operačný systém, ale na niekoľko. S menším počtom operačných systémov je jednoduchšie pripraviť obsah pre používateľa“.

Aký je predbežný stav?

Minulý rok, dve tretiny komunikátorov (smartphonov) bežalo na operačnom systéme Symbian, pričom svoj podiel na celosvetovom trhu zvýšil Symbian v nasadení medzi telefónmi o štyri percentá v porovnaní s rokom dozadu. Microsoft bol so svojim operačným systémom Windows Mobile druhý (14 % podiel), nasledovala firma RIM, ktorá vyrába zariadenia BlackBerry. Posledný výraznejší podiel si odkrojil ešte Linux. Toľko aspoň podľa štatistík britskej konzultačnej firmy.

Vývoj softvéru je ťažší, ak je operačných systémov viac

Ak by ste sa ocitli v koži softvérového vývojára pre mobilné telefóny, nemali by ste ľahkú úlohu pri rozhodovaní. Ak chcete vytvoriť softvér, musíte sa najskôr zacieliť na používateľskú skupinu. Následne musíte zistiť, aký druh mobilného telefónu (s akým operačným systémom) táto skupina používateľov používa a pre túto platformu vyvíjať softvér. Ak sa totiž rozhodnete preniesť aplikáciu aj pod iný operačný systém (tento proces sa nazýva portovanie aplikácie), v niektorých prípadoch môžete začať takmer od začiatku.

Podľa ďalšej z analýz je napríklad Windows Mobile silný „za veľkou mlákou“ a prevláda v kategórii biznisových používateľov, v Európe dominuje skôr Symbian a to medzi nebiznisovou klientelou.

Príde čoskoro k zlúčeniu či k zredukovaniu operačných systémov?

To je nepravdepodobné. Trh mobilných telefónov je obrovský a stoja za nimi svetoví giganti, výrobcovia, ktorí keď sa rozhodnú využívať niektorý operačný systém, svoju voľbu si aj presadia. A takýto obrovský trh dáva neustále množstvo príležitostí na vznik nových operačných systémov. V budúcnosti sa teda môžeme tešiť, ako budú medzi sebou súperiť najmä Windows Mobile a Symbian (s rozhraním Series 60). Netreba však zabúdať ani na projekty operačných systémov, kde je jadrom systému Linux a posledné slovo ešte nepovedal ani UIQ.

Operačných systémov je naozaj mnoho

Windows Mobile a Symbian Series 60 pozná nejeden používateľ. Nokia medzi low-endové až mid-endové mobilné telefóny pretláča aj rozhranie Series 40. Sony Ericsson v troch svojich mobilných telefónoch ponúka operačný systém Symbian s rozhraním UIQ 3, s mierne pozmenenou, aj keď štandardizovanou variantou UIQ rozhrania prichádza aj Motorola (model Z8). Už aj tak búrlivé vody môže ešte viac narušiť príchod komunikátora Apple iPhone, ktorý bude mať operačný systém Mac OS X v mobilnej verzii. Motorola to myslí vážne aj s nasadením operačného systému v kombinácii Linux + Java, interne tento systém označuje JUIX, jadrom je však Linux. Palm zvykol používať vlastný a kedysi pomerne obľúbený operačný systém Palm OS, aj tieto zariadenia však pomaly prechádzajú na Windows Mobile. A to sme sa nedostali k operačným systémom, ktoré používajú výrobcovia na ďalekom východe. Operačných systémov je teda mnoho a mnoho ich zatiaľ aj zostane.