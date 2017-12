Hra: Anjel v tele diabla

Čo sa stane, keď sa anjel tak znepáči svojmu zamestnávateľovi, že mu začne ísť po krku? Zostane mu jediná možnosť: navštíviť prijímacie oddelenie „druhej strany“. Presne tam sa dostal hrdina počítačovej hry Infernal menom Ryan Lennox. Trocha nezvyčajný po

14. mar 2007 o 0:00 MICHAL GARDIAN

hľad na biblický koncept dobra a zla je rozhodne zaujímavým základom pre akčnú hru.

Tá je podaná vo forme klasickej hry z pohľadu tretej osoby á la Max Payne alebo legendárny Tomb Rider. Na rozdiel od Maxovej depresívnej atmosféry tu však nájdete riadne „cool“ akciu v štýle filmového Blada. Cool hlavný hrdina, cool pózy, cool zbrane a špeciálne nadprirodzené schopnosti. Teleportáciu, vysávanie životnej energie či neviditeľnosť využijete v bojoch aj pri logických hádankách. Prisluhovači „dobra“ (veľmi relatívneho) padajú ako muchy a atmosféra vrie.

Skôr či neskôr však prídete na to, že nie všetko tu klape ako hodinky. Pod nadupanou fasádou sa skrýva hromada žánrového klišé a všade do očí bije povrchnosť. Inovácia autorom veľa nehovorila, ale to, našťastie, neznamená, že sa nepobavíte. Zamrzí snáď len slabšia umelá inteligencia a drobné nelogickosti, ako smrť pri páde zo smiešnej výšky.

Do očí tiež bije absencia ro­zumne spracovaného tichého spôsobu boja a skrývania sa pred nepriateľmi.

Naopak, za veľmi vydarenú môžeme považovať vizuálnu stránku hry. Bez extrémnych nárokov na hardvér dokáže vyčarovať parádne scény plné vydarených špeciálnych efektov. Pôsobivá je tiež výprava do veľmi variabilných úrovní v najrozmanitej­ších kútoch sveta. Slušné sú aj animácie s výnimkou synchronizácie pohybu úst s dabingom. Ten samotný tiež nie je hviezdny, ale renomé audiokulise napravuje „nárezová“ metalová hudba.

Infernal sa tak síce nevyhol klasickým slabinám žánru a podceneniu obsahu na úkor formy. V stále pretrvávajúcom období herného sucha ho však môžeme považovať za zábavnú - hoci trocha hlúpučkú - akčnú hru.

www.playlogicgames.com/games/?id=infernal

